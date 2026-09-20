به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار علی موذننسب، با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امسال برنامههای متنوعی با شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» در سطح شهرستان رودان برگزار میشود که هدف از اجرای این برنامهها تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران است.
وی افزود: در مجموع ۱۵۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، جهادی، ورزشی و بصیرتی در هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان رودان پیشبینی شده است که بخش قابل توجهی از این برنامهها با مشارکت اقشار مختلف مردم، بسیجیان، دستگاههای اجرایی و مجموعه آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رودان، همایش اقتدار جانفدایان ایران با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر را از برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس در شهرستان عنوان کرد و گفت: این همایش با هدف نمایش انسجام، همبستگی و اقتدار مردم و بسیجیان برگزار میشود.
وی از برگزاری رزمایش موتورسواران بسیجی و غبارروبی قبور مطهر شهدا به عنوان یکی دیگر از برنامههای این ایام نام برد و افزود: زنگ مقاومت و ایثار با مشارکت آموزش و پرورش، سرکشی و دیدار با خانوادههای معظم شهدا و برگزاری مراسم «مهمانی لالهها» نیز در دستور کار قرار دارد.
سرهنگ موذننسب ادامه داد: توزیع لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار، برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و حضور رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس در مدارس و بیان خاطرات آن دوران از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
وی با اشاره به برنامههای خدمترسانی در مناطق کمبرخوردار شهرستان رودان گفت: در هفته دفاع مقدس، بسیج جامعه پزشکی با حضور در روستاهای کمبرخوردار نسبت به ارائه خدمات و ویزیت رایگان اقدام میکند و گروههای جهادی بسیج سازندگی نیز برای اجرای برنامههای خدمترسانی و محرومیتزدایی به این مناطق اعزام خواهند شد.
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رودان همچنین از افتتاح پروژههای اجرای پنل خورشیدی خبر داد و گفت: اکران فیلم در محلات، اجرای رزمایش گشتهای رضویون و برگزاری دورههای تخصصی هوش مصنوعی و سواد رسانهای در محلات از دیگر برنامههای این هفته است.
وی برگزاری مسابقات ورزشی، همایش «یاد یاران» و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران، مسابقات «میدانیار» و برگزاری یادوارههای شهدا در سطح مدارس و محلات را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در رودان عنوان کرد.
سرهنگ موذننسب گفت: برگزاری محافل انس با قرآن، میقات صالحین و حضور سازمانیافته بسیجیان در نماز عبادی سیاسی جمعه نیز در برنامههای هفته دفاع مقدس شهرستان رودان قرار دارد.
وی تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی حماسهآفرینیهای رزمندگان و شهدا و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت به نسل جوان است و تلاش شده برنامههای امسال با مشارکت گسترده مردم و در نقاط مختلف شهرستان اجرا شود.
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