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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۷

حاجی دلیگانی: مصلحت کشور این است که از NPT خارج شویم

حاجی دلیگانی: مصلحت کشور این است که از NPT خارج شویم

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: با توجه به شرایط خاصی که کشور دارد، ماندن جمهوری اسلامی ایران در NPT جز ضرر برای کشور نتیجه دیگری ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، در تذکری شفاهی گفت: اخیراً جمعی از نمایندگان طرح سه‌فوریتی خروج از NPT را ارائه داده‌اند؛ از هیئت‌رئیسه مجلس تقاضا می‌کنم اجازه طرح این موضوع را بدهد.

وی افزود: با توجه به شرایط خاصی که کشور دارد، ماندن جمهوری اسلامی ایران در NPT جز ضرر برای کشور نتیجه دیگری ندارد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اخیراً شورای حکام پرونده جمهوری اسلامی ایران را به شورای امنیت برده است، گفت: با توجه به این شرایط نباید بیش از این متضرر شویم و مصلحت کشور این است که از NPT خارج شویم.

کد مطلب 6952314
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • BR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      1 0
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      کاری که خیلی دیر شده
    • بابک میهن پرست IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      کاملا با این حرف آقای دلیگانی موافقم چرا کشور پر تمدنی و قویی مانند ایران نباید برای دفاع از خود در برابر اهریمن(کشور های اروپایی و آمریکا و اسراییل)بمب اتم درست کند؟ دلیل بسیار روشنی که می‌توان در سازمان انرژی هسته ای هم برای خروج از NPT بیان کرد این است که اسرائیل که بی دلیل به کشور ما یورش می آورد بمب اتم دارد.ما برای دفاع از خود و مردم خود میخواهیم از NPT خارج شویم. اگر هم سازمان انرژی هسته ای به حرف ایران و مردم ایران گوش نداد مانند پاکستان قرارداد بودن در NPTرا پاره کنید به زور بیرون روید.

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