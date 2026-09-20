حاجی دلیگانی: مصلحت کشور این است که از NPT خارج شویم

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، در تذکری شفاهی گفت: اخیراً جمعی از نمایندگان طرح سه‌فوریتی خروج از NPT را ارائه داده‌اند؛ از هیئت‌رئیسه مجلس تقاضا می‌کنم اجازه طرح این موضوع را بدهد.

وی افزود: با توجه به شرایط خاصی که کشور دارد، ماندن جمهوری اسلامی ایران در NPT جز ضرر برای کشور نتیجه دیگری ندارد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اخیراً شورای حکام پرونده جمهوری اسلامی ایران را به شورای امنیت برده است، گفت: با توجه به این شرایط نباید بیش از این متضرر شویم و مصلحت کشور این است که از NPT خارج شویم.