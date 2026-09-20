به گزارش خبرنگار مهر، محسن ترابی از تکمیل ثبت‌نام ۴۸ هزار دانش‌آموز در پروژه مهر ناحیه ۲ شهرری خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرری در تشریح اقدامات انجام‌شده در پروژه مهر اظهار کرد: با هدف تکریم خانواده‌ها و بسترسازی برای شروعی پرشور و در عین حال قانون‌مند، فرآیند آماده‌سازی مدارس در تابستان با جدیت تمام در حال اجراست و مطابق با سیاست‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، اولویت اصلی در سال تحصیلی جدید، استمرار آموزش‌های حضوری با کیفیت بالاست.

وی با اشاره به ارکان پروژه مهر تصریح کرد: این پروژه شامل مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی از جمله ثبت‌نام دانش‌آموزان، توزیع کتب درسی، سازماندهی نیروی انسانی، توزیع فرم مدارس و مهم‌تر از همه، شاداب‌سازی و فضاسازی محیط آموزشی است.

ترابی افزود: هدف این است که دانش‌آموزان در مهرماه با محیطی پویا، بانشاط و آراسته مواجه شوند، به همین دلیل به مدیران مدارس ابلاغ شده تا برای حضور دانش‌آموزان، برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری تدارک ببینند تا روز اول مدرسه به خاطره‌ای ماندگار تبدیل شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرری با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس گفت: امسال تفاوتی در برنامه‌ها وجود دارد و آن، تمرکز ویژه بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است؛ با توجه به میزبانی شهرستان ری از کنگره سه‌هزار شهید والامقام، برنامه‌های بازگشایی مدارس با این رویکرد معنوی همسو شده است تا دانش‌آموزان با الگوهای ایثار بیش از پیش آشنا شوند.

وی در تشریح وضعیت آماری ثبت‌نام‌ها افزود: تا این لحظه ۴۸ هزار دانش‌آموز در ناحیه ۲ شهرری فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند و در حوزه نیروی انسانی نیز فرآیند نقل و انتقالات فرهنگیان در جریان است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته آینده به سرانجام برسد.

ترابی در پایان خاطرنشان کرد: پس از نهایی‌شدن ساماندهی نیروها در هفته آتی، آمار دقیق و قطعی کادر آموزشی و اجرایی که در سال تحصیلی پیش‌رو به دانش‌آموزان خدمت‌رسانی خواهند کرد، اعلام خواهد شد و تمام تلاش مجموعه آموزش و پرورش منطقه، ایجاد شرایطی است که در آن معلم و دانش‌آموز بدون دغدغه و با روحیه بالا به فعالیت‌های آموزشی بپردازند.