به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در بازدید از مرکز رشد سلامت اردبیل اظهار کرد: حمایت از این ظرفیتها باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از اقتصاد دانشبنیان و توسعه فناوری، افزود: یکی از مسیرهای تحقق اقتصاد دانشبنیان، پیوند مؤثر میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای فناور و بخشهای اجرایی و اقتصادی است و حوزه سلامت نیز از ظرفیتهای مهم استان برای شکلگیری این زنجیره برخوردار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: با تاکید مقام عالی استان در این مسیر، حمایت از ایدههای نوآورانه و فراهم کردن زمینه تجاریسازی محصولات و خدمات فناورانه مورد توجه قرار دارد.
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