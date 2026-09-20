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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

فناوری‌های نوین، پیشران توسعه حوزه سلامت و اقتصاد دانش‌بنیان است

فناوری‌های نوین، پیشران توسعه حوزه سلامت و اقتصاد دانش‌بنیان است

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: امروز شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت کاهش هزینه‌ها ایجاد اشتغال تخصصی و توسعه اقتصاد داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در بازدید از مرکز رشد سلامت اردبیل اظهار کرد: حمایت از این ظرفیت‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری، افزود: یکی از مسیرهای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، پیوند مؤثر میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های فناور و بخش‌های اجرایی و اقتصادی است و حوزه سلامت نیز از ظرفیت‌های مهم استان برای شکل‌گیری این زنجیره برخوردار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: با تاکید مقام عالی استان در این مسیر، حمایت از ایده‌های نوآورانه و فراهم کردن زمینه تجاری‌سازی محصولات و خدمات فناورانه مورد توجه قرار دارد.

کد مطلب 6952347

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