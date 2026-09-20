انتقاد به اسکورسیزی برای تهیه فیلم بهمن قبادی؛ دومین فیلم بد جشنواره!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، سه ماه پس از آنکه مارتین اسکورسیزی به عنوان محترمترین فیلمساز زنده که به صورت علنی از هوش مصنوعی مولد حمایت کرد، وارد میدان شد حالا نام او به عنوان تهیهکننده اجرایی فیلمی که در جشنواره تورنتو نمایش داده شد و پر از مواردی بود که با هوش مصنوعی شکل گرفته است، با انتقاد روبهرو شد.
این فیلم که «درختان نظارهگرند» نام دارد، فیلم ترسناک روانشناختی ساخته بهمن قبادی است. این فیلم که در ترکیه ساخته شده و اوا گرین در آن بازی میکند، روز جمعه در برنامه مرکزی جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد. گرین نقش دریا را بازی میکند که با دختر ناشنوایش به ماردین بازمیگردد و در معرض تهدید یک صندلی حکاکی شده قرار میگیرد.
نقد ورایتی در مورد استفاده از هوش مصنوعی در این فیلم بیرحمانه است و منتقد استدلال میکند که این فیلم در نهایت به «محصولی از پیامهای تایپی به جای هنر واقعی و هوشمندانه» تبدیل میشود. سیدانت ادلاخا نویسنده این نقد، عنوان میکند که این فقط نماهای معرف و بافتهای پیوندی نیستند که نابود شدهاند، بلکه تمام رشتههای اسطورهشناسی در فلشبکها کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شدهاند و «نفرتانگیز» هستند.
وی در ادامه مینویسد: با ادامه فیلم، نماها به سختی با هم جور در میآیند و تماشای هر پلانی به جز کلوزآپهایی از چهره انسانها نه تنها مشکوک، بلکه توهینآمیز است، زیرا «درختان نظارهگرند» به جای هنر واقعی و هوشمندانه، محصولی از پیامهای تایپی است.
و جالب اینکه منتقد پیشنهاد میکند که زمان این فرا رسیده که ممنوعیت کامل فیلمهایی که از این فناوری استفاده میکنند برای حضور در جشنوارههای بزرگ اعلام شود و مخاطبان قبل از خرید بلیت، حق دارند بدانند به تماشای چه جور فیلمی میروند.
این منتقد به صراحت اسکورسیزی را برای حمایت از این پروژه به عنوان تهیهکننده اجرایی، شماتت کرده است.
تابستان امسال بلک فارست لبز - استارتاپ هوش مصنوعی آلمانی - در یک ویدیوی تبلیغاتی، اسکورسیزی را نشان داد که از مدل این کمپانی برای تولید استوریبورد استفاده کرده است. یک هفته بعد انجمن کارگردانان هنری با بیانیهای اسکورسیزی را متهم کرد که به هنرمندانی که به او در ساختن حرفهاش کمک کردند، پشت کرده است.
در آن زمان شماری از اسکورسیزی دفاع کردند و کار هوش مصنوعی در فیلم در دست ساخت او را به مراحل پیشتولید مرتبط دانستند و استدلال کردند که این کارگردان ۷۰ سال است که استوریبوردهایش را خودش میکشد و حالا با استفاده از هوش مصنوعی هیچ شغلی از دست نمیرود، زیرا او جایگزین خودش میشود.
او بیانیهای هم منتشر کرد و گفت به تقاطع فنآوری و داستانسرایی و اینکه چگونه میتوان مرزهای خلاقیت را گسترش دهد، علاقهمند است و سینما «رسانهای جوان است که باید در مورد آن شفاف بود».
با همه این حرفها حالا بحث اصلی اعتبار تهیهکننده اجرایی مانند اسکورسیزی در فیلم قبادی است که در واقع برای اعتبار بخشیدن یا کمک به دیده شدن فیلم صورت گرفته است.
اسکورسیزی پیش از اولین نمایش جهانی فیلم «درختان نظارهگرند» به عنوان تهیهکننده اجرایی به این فیلم پیوست. او از دیرباز حامی قبادی و آثارش بوده و دوستی و همکاری آنها به چندین سال پیش برمیگردد و قبادی مدتی را در صحنه فیلمبرداری «گرگ وال استریت» و «مرد ایرلندی» گذراند.
نه تنها ورایتی، بلکه سایر نقدها هم چندان نسبت به این فیلم مهربانانه نبودهاند.
نوشته پدی اوماالچالان در نقد فیلم قبادی نیز چنین است: قبادی از صحنههای ترسناک ناگهانی، آب و هوای طوفانی، موسیقی طاقتفرسا، فیلمبرداری کمنور در شب و ترفند قدیمی و اسفناک القای این نکته که شخصیت اصلی داستان داروهایش را قطع کرده است، برای ایجاد فضاسازی استفاده میکند. در مورد فضای وهمآلود، فرضیه این است که ارواح مردگان به درخت تبدیل میشوند، بنابراین تصاویری از چوب خونین و یک صندلی تسخیر شده وجود دارد که مستقیم از فیلمهای کوئنتین دوپیو بیرون آمده است. به این ترتیب، با وجود اینکه فیلم «درختان نظارهگرند» اثری بیمزه است، اغلب و هرگز عمداً، بسیار خندهدار است.
وی میافزاید: رویکرد قبادی در کل فیلم نامنظم است، با سرعتی که به طور متناوب تکاندهنده و کند است، به خصوص در نمایش خستهکننده صحنههای پایانیاش. دیدن چنین فیلمساز بااستعدادی که در اجرا تا این حد بیکفایت باشد، نادر است، اما علت فاجعه مشخص است. او از مسیر خود منحرف شده و در این فرآیند به طرز وحشتناکی، گم شده است.
فیلم «آخرین عکس» زک اسنایدر که یکی از منتقدان آن را یکی از بدترین فیلمهای تاریخ جشنواره نامید، هنوز جایگاه بدترین نقد جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۶ را در اختیار دارد و به نظر میرسد «درختان نظارهگرند» در جایگاه دوم قرار گرفته است.
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