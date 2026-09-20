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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

۱۵۹ زندانی ایرانی از عراق به کشورمان منتقل شدند

۱۵۹ زندانی ایرانی از عراق به کشورمان منتقل شدند

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری از انتقال ۱۵۹ زندانی ایرانی از زندان‌های عراق به کشورمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ از انتقال ۱۵۹ زندانی ایرانی از زندان‌های عراق به کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری با همکاری سایر نهادهای ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و دادگستری کل استان خوزستان، زمینه انتقال ۱۵۹ نفر از زندانیان هموطن را از زندان‌های عراق به کشورمان فراهم کرد.

همکاری ایران و عراق برای انتقال محکومان

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری با اشاره به همکاری‌های میان وزارتخانه‌های دادگستری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق گفت: حجم بالای تردد هموطنان ایرانی به عراق، در کنار برخی موارد بی‌توجهی به قوانین و مقررات این کشور و همچنین مقررات سختگیرانه عراق در برخورد با نقض قوانین، موجب افزایش شمار محکومان ایرانی در زندان‌های این کشور شده است.

وی با اشاره به برخی موارد منجر به بازداشت و محکومیت شهروندان ایرانی در عراق، تصریح کرد: حمل بسته‌های امانی متعلق به دیگران، همراه داشتن برخی داروها و قرص‌های ممنوعه یا دارای محدودیت قانونی، از جمله برخی داروهای آرام‌بخش و حاوی کدئین، شربت‌های حاوی کافئین و کدئین و همچنین حمل مواد مخدر، حتی در مقادیر اندک، می‌تواند پیامدهای سنگین قضایی برای مسافران به همراه داشته باشد.

هشدار وزارت دادگستری به زائران و مسافران

جلالیان با اشاره به هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده از سوی کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، گفت: شهروندان ایرانی که با اهداف مختلف به سایر کشورها سفر می‌کنند، باید پیش از سفر و در طول اقامت، قوانین و مقررات کشور مقصد را به دقت رعایت کنند و از حمل هرگونه بسته، دارو یا مواد ممنوعه که نسبت به ماهیت و قانونی بودن آن اطمینان ندارند، خودداری کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: رعایت قوانین کشور مقصد و احترام به مقررات آن، از الزامات سفرهای خارجی است و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند علاوه بر بازداشت و محکومیت‌های طولانی‌مدت، جرایم نقدی سنگین و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای فرد و خانواده وی به همراه داشته باشد.

کد مطلب 6952369
مهدیه حسن نائینی

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    نظرات

    • مصطفی IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
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      پاسخ
      سلام. خواهشا جواب این سوالم رو بدید. چجوری میتونم به اسامی اون افرادی که آزاد شدن دسترسی پیدا کنم. باید ببینم برادرم هم جزء اونها هست یا نه؟

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