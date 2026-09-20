به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نشست با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد اظهار کرد: کمبود کالا، نوسان غیرمتعارف قیمت، گران‌فروشی و کم‌فروشی نباید در بازار مشاهده شود.

وی افزود: در صورت مشاهده تخلف در یک واحد صنفی یا فروشگاه بزرگ، رسیدگی نباید به یک کالا یا مقطع زمانی محدود شود و باید فاکتورهای خرید، موجودی انبار، ورود و خروج کالا و سوابق مرتبط به‌صورت دقیق بررسی شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد هدف از نظارت را افزایش فشار بر کسبه ندانست و گفت: باید هزینه تخلف برای متخلفان افزایش یابد تا از تکرار تخلف و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

طهماسبی با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار صرفاً با اقدامات انتظامی و قضایی محقق نمی‌شود، افزود: حتی در صورت وجود مشکلات ساختاری، کمبود نیرو یا محدودیت‌های قانونی باید برای رفع موانع و گره‌گشایی از کار مردم راهکار عملی ارائه شود.

وی همچنین بر انعکاس موارد مرتبط با حقوق عامه به دادستان تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم و حمایت از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای ساماندهی بازار همکاری خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر اجرای قانون بدون تبعیض اظهار کرد: سفارش افراد ذی‌نفوذ نباید مانع اجرای قانون و برخورد با متخلفان شود.

طهماسبی همچنین بر تقویت نظارت و بازرسی مؤثر و بررسی عملکرد ضابطان و عوامل نظارتی تأکید کرد و گفت: کوتاهی در انجام وظایف نظارتی باید گزارش و در چارچوب قانون پیگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی مسائل بازار نیازمند تدبیر قضایی است و باید از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی استفاده شود.