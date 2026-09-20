به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس در تذکری شفاهی، اظهار کرد: متاسفانه نه تنها کسی برای جلوگیری از ولنگاری حجاب کاری نمی‌کند، بلکه عده‌ای اینگونه القا می‌کنند که حاکمیت وظیفه‌ای در این زمینه ندارد.

وی توضیح داد: برخی اشخاص که در حاشیه حاکمیت هستند و در همه سفرهای خارجی، رئیس جمهور را همراهی می‌کنند، به جای ترغیب به انجام تکالیف شرعی، در توئیت‌های خود این مسائل را طرح می کنند. از رئیس‌جمهور می‌خواهیم این افراد را که برای همه کارها تعیین و تکلیف می‌کنند، ساکت کند و جلوی اظهارنظرهای غیرکارشناسی را بگیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عده ای امروز جای مراجع تقلید می نشینند و برای حجاب تعیین و تکلیف می‌کنند که این کار این قابل قبول نیست. وظیفه حاکمیت، تعلیم و آموزش چارچوب های شرعی است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دولت باید هزینه‌های خود در سفرها را کم کند.