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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

قانون عفاف و حجاب باید زودتر ابلاغ شود

قانون عفاف و حجاب باید زودتر ابلاغ شود

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: تقاضای بنده این است که نباید درباره وضعیت فعلی عفاف و حجاب در کشور ساده‌انگاری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس در تذکری شفاهی، اظهار کرد: تقاضای بنده این است که نباید درباره وضعیت فعلی عفاف و حجاب در کشور ساده‌انگاری شود.

وی ادامه داد: دشمن در این زمینه و برای ایجاد اختلاف در کشورمان برنامه دارد و ما باید هوشیار باشیم. قانون عفاف و حجاب باید زودتر ابلاغ شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: برخی از مسئولان و فرزندانشان و همچنین برخی از شکست‌خوردگان سیاسی صحبت هایی می کنند که باید به آن ورود شود. نباید وسط جنگ، بحث رفراندوم مطرح شود و باید افرادی را که این مباحث را مطرح می‌کنند، سر جای خود نشاند.

کد مطلب 6952353
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ش الف IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      8 9
      پاسخ
      قانون حجاب و عفاف از نهادهای دولتی و خصوصی بی کم و کاست اجرا شود و ضمنا از الان جلوی موتور سواران و ترکه سواران بی حجاب و بد حجاب گرفته شود بعد نگید حالا با اینا چکار کنیم تذکر داده شود و در صورت تکرار گواهینامه و موتور گرفته شود ، اینقدر شُل بازی و سهل انگاری نکنید
    • نجمه IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      3 5
      پاسخ
      خدا لعنت کنه کسانی راکه باعث میشن قانون حجاب پیش نره.بیدار باشید وضعیت داره طوری میشه که نتونید جلوی این فساد را بگیرید.

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