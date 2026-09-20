به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس در تذکری شفاهی، اظهار کرد: تقاضای بنده این است که نباید درباره وضعیت فعلی عفاف و حجاب در کشور ساده‌انگاری شود.

وی ادامه داد: دشمن در این زمینه و برای ایجاد اختلاف در کشورمان برنامه دارد و ما باید هوشیار باشیم. قانون عفاف و حجاب باید زودتر ابلاغ شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: برخی از مسئولان و فرزندانشان و همچنین برخی از شکست‌خوردگان سیاسی صحبت هایی می کنند که باید به آن ورود شود. نباید وسط جنگ، بحث رفراندوم مطرح شود و باید افرادی را که این مباحث را مطرح می‌کنند، سر جای خود نشاند.