به گزارش خبرنگار مهر، «گل یا پوچ» یکی از بازی‌های قدیمی و پرطرفدار ایرانی است که سال‌ها در جمع‌های خانوادگی و دوستانه اجرا شده و برای نسل‌های مختلف خاطرات مشترکی ساخته است. حالا این بازی سنتی در مسیر ورود به ساختار رسمی ورزش‌های همگانی قرار گرفته و قرار است برای آن قوانین و چارچوب مشخصی تدوین شود.

فدراسیون ورزش‌های همگانی با هدف ساماندهی و هویت‌بخشی به بازی‌های فکری و سنتی کارگروه تخصصی «گل یا پوچ» را به همت انجمن بازی‌های فکری تشکیل داده است. بر اساس اعلام فدراسیون ورزش‌های همگانی این کارگروه فعالیت رسمی خود را با هدف تدوین ساختار و قوانین این بازی آغاز کرده است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه برگزاری مسابقات رسمی و ساختاریافته «گل یا پوچ» را فراهم کند.

بازی‌ای که قرار است قانونمند شود

یکی از ویژگی‌های «گل یا پوچ» در شکل سنتی سادگی آن است؛ برای شروع بازی به تجهیزات پیچیده‌ای نیاز نیست و افراد می‌توانند در یک جمع کوچک تنها با یک شیء کوچک و توافق بر سر قواعد بازی رقابت را آغاز کنند.

با این حال زمانی که یک بازی قرار است وارد فضای مسابقات رسمی شود موضوعاتی مانند نحوه برگزاری، شرایط شرکت‌کنندگان، شیوه امتیازدهی، تعیین برنده، نحوه داوری و جزئیات اجرایی باید از قبل مشخص و یکسان‌سازی شود.

به همین دلیل تدوین قوانین رسمی برای «گل یا پوچ» را می‌توان نخستین گام برای تبدیل این بازی از یک سرگرمی سنتی به یک رقابت سازمان‌یافته دانست. کارگروه تخصصی تشکیل‌شده در انجمن بازی‌های فکری قرار است چارچوب لازم برای این مسیر را تدوین کند.

هویت‌بخشی به یک بازی ایرانی

در سال‌های اخیر توجه به بازی‌های فکری، سنتی و بومی در حوزه ورزش‌های همگانی بیشتر شده است. چنین بازی‌هایی به دلیل دسترسی آسان و امکان اجرا در جمع‌های مختلف ظرفیت آن را دارند که در کنار جنبه سرگرمی به عنوان فعالیتی اجتماعی و فکری نیز مورد توجه قرار گیرند.

«گل یا پوچ» نیز از همین جنس بازی‌هاست. رقابتی که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد اما در جریان آن دقت، تمرکز، قدرت پیش‌بینی و توانایی تشخیص حرکت و رفتار رقیب اهمیت پیدا می‌کند.

تلاش برای تدوین قوانین رسمی این بازی همچنین می‌تواند به ثبت و حفظ چارچوبی مشخص از یکی از بازی‌های قدیمی و شناخته‌شده ایرانی کمک کند؛ بازی‌ که تاکنون بیشتر بر اساس قواعد نانوشته و شیوه‌های متداول میان افراد و خانواده‌ها اجرا شده است.

«گل یا پوچ» در انتظار نخستین مسابقات رسمی

با آغاز فعالیت کارگروه تخصصی حالا مرحله تدوین ساختار و قوانین رسمی این بازی در دستور کار قرار گرفته است. هنوز جزئیات برگزاری نخستین مسابقات، نحوه حضور شرکت‌کنندگان و شکل نهایی رقابت‌ها اعلام نشده و به نظر می‌رسد این موارد پس از مشخص شدن چارچوب اجرایی بازی قابل اعلام باشد.

به هر شکل اتفاق جدید می‌تواند نقطه شروعی برای ورود جدی‌تر «گل یا پوچ» به عرصه ورزش‌های همگانی باشد. بازی‌ که سال‌ها در خانه‌ها، جمع‌های دوستانه و دورهمی‌ها جریان داشته و حالا قرار است برای آن قانون، ساختار و چارچوب رسمی تعریف شود.

شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا همین باشد اینکه بازی‌ که تقریباً همه تصور می‌کنند قواعدش را می‌دانند حالا باید برای حضور در یک رقابت رسمی قوانین مکتوب و یکسان داشته باشد. باید دید «گل یا پوچ» پس از عبور از این مرحله در قامت یک رقابت رسمی چه شکلی پیدا خواهد کرد و آیا می‌تواند همان هیجان و جذابیت نسخه سنتی خود را در فضای مسابقات سازمان‌یافته نیز حفظ کند.