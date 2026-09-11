به گزارش خبر گزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، فوتبال "گل‌کوچک" یکی از نوستالژیک‌ترین و مردمی‌ترین نمادهای تحرک و ورزش شهری در فرهنگ عمومی ایران است؛ ورزشی که سال‌ها با دو تیرک کوچک، یک توپ پلاستیکی و شور بی‌پایان بچه‌های محله، کوچه‌های شهرهای کشور را سرشار از زندگی می‌کرد.



از همین رو فدراسیون ورزش‌های همگانی در قالب رویداد کوچه، فوتبال گل‌کوچک را در چارچوبی استاندارد، مدرن و هماهنگ به صحنه آورده است. برای اطلاع از جزئیات این رویداد ملی، گفت‌وگویی تفصیلی با علی خلیلی، رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.



خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در توضیح رویدادی تحت عنوان «جام کوچه» و ایده بازگشت به گل‌کوچک و برگزاری این رویداد در سطح ملی گفت: گل‌کوچک بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی و زیست شهری جامعه ایرانی است. کمتر کسی را پیدا می‌کنید که از این بازی ساده اما پرنشاط خاطره‌ای نداشته باشد. در دوره‌ای که کم‌تحرکی و تمرکز بیش از حد بر فضای مجازی به بزرگ‌ترین چالش سلامت و سبک زندگی شهروندان ما تبدیل شده، رسالت اصلی فدراسیون ورزش‌های همگانی، ساده‌سازی و در دسترس قرار دادن فعالیت بدنی است. رویداد ملی «جام کوچه» دقیقاً با هدف پیوند دادن دوباره نسل جوان با زیست‌بوم محله‌ها و احیای نشاط جمعی طراحی شده است. ما می‌خواهیم ورزش را بدون تشریفات پیچیده و با کمترین هزینه ممکن به دم در خانه‌های مردم، کف کوچه‌ها و فضاهای شهری ببریم تا تعلق اجتماعی و رقابت سالم محله‌ای را بار دیگر زنده کنیم.



وی در پاسخ به اینکه جامعه هدف این رقابت‌ها چه کسانی هستند و چه شرایطی برای تیم‌ها و بازیکنان در نظر گرفته شده، اظهار داشت: این رویداد در بخش آقایان و برای رده سنی بالای ۱۵ سال برگزار می‌شود. مبنای ما کاملاً محله‌محور و غیرحرفه‌ای است؛ یعنی هر تیمی که در سامانه ثبت‌نام می‌کند، هویت محله، خیابان یا منطقه شهری خود را نمایندگی می‌کند و در تمام مراحل بازی‌ها نیز نماینده همان بافت مردمی باقی می‌ماند. شرکت در این مسابقات کاملاً رایگان است و مطابق دستورالعمل، دریافت هرگونه ورودی از تیم‌ها در سراسر کشور ممنوع اعلام شده است. تنها شرط لازم، ثبت اطلاعات هویتی و داشتن کارت بیمه ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی با عنوان «فوتبال خیابانی» برای تأمین سلامت و امنیت بازیکنان است.

خلیلی درخصوص نحوه برگزاری رقابت‌ها در جام کوچه گفت: یک نردبان پیشرفت ۵ مرحله‌ایِ منظم طراحی کرده‌ایم: «منطقه، شهر، شهرستان، استان و کشور». نقطه آغاز مسابقات دقیقاً از آسفالت همان کوچه‌هایی است که بچه‌ها در آن بازی می‌کنند. تیم‌های برتر هر منطقه شهری به رقابت‌های سطح شهر صعود می‌کنند که این مرحله در خیابان‌های موقت مناسب‌ سازی‌شده و با همراهی شهرداری‌ها برگزار می‌شود. در ادامه، قهرمانان شهرها در مرحله شهرستانی به میدان می‌روند و سپس رویداد استانی در یکی از میدان‌ها یا فضاهای عمومی شاخص مرکز استان برگزار خواهد شد. در نهایت، از هر استان ۲ تیم برتر مجوز حضور در فینال بزرگ کشوری را کسب می‌کنند تا در بهمن‌ماه در یک فضای شاخص و پرمخاطب شهری، برای کسب عنوان قهرمان گل‌کوچک ایران با یکدیگر رقابت کنند.



رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با تاکید بر نوآوری‌های پیش‌بینی شده در بخش ساختار اجرایی و فناوری این رویداد اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های متمایز جام کوچه، اجرای یکپارچه آن بر بستر سامانه ملی رویدادهای فدراسیون به نشانی events.isfaf.ir است. تمام فرآیندهای ثبت‌نام، قرعه‌کشی، جدول مسابقات و ثبت زنده نتایج در این سامانه قابل پیگیری و رصد است. علاوه بر این، برای هر بازیکن یک «کارت دیجیتال هویتی مجهز به کد QR اختصاصی» طراحی شده است. تعداد گل‌ها، بردها، سوابق بازی و افتخارات هر بازیکن در این کارت ثبت می‌شود و جوانان می‌توانند شناسنامه ورزشی خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند. همچنین داشبورد هوشمندی برای رصد میزان مشارکت شهرها و محله‌ها فعال شده است که پایش عملکرد تمام استان‌ها را در دسترس قرار می‌دهد.

وی درباره زمان‌بندی برگزاری مسابقات فوتبال گل‌کوچک جام کوچه و جوایز تیم‌ها خاطرنشان کرد: فرآیند ثبت‌نام تیم‌ها از ۲۵ شهریور لغایت ۲۵ مهرماه خواهد بود. رقابت‌های منطقه‌ای از ۲۷ مهر تا ۲۷ آبان، مرحله شهری در آذرماه و مسابقات استانی در دی‌ماه برگزار خواهد شد و در نهایت بهمن‌ماه میزبان فینال سراسری خواهیم بود.



خلیلی افزود: در بخش جوایز نیز مشوق‌های ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم که طبق دستورالعمل قهرمان ملی مسابقات مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، نایب‌قهرمان ۸۰ میلیون تومان و تیم سوم ۶۰ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه کاپ و مدال دریافت خواهند کرد. در بخش شهری هم جوایز نقدی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای استان‌ها و ۸۰ میلیون تومان برای شهرستان‌های برتر در نظر گرفته‌ایم.‌



رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی در پایان یادآور شد: پیام من به تمام جوانان، نوجوانان و پیشکسوتان محله‌های ایران این است که گل‌کوچک فرصتی برای تجدید خاطرات، ساختن رفاقت‌های تازه و افتخارآفرینی برای نام محله‌تان است. از همه بچه‌محل‌ها در سراسر کشور دعوت می‌کنم تیم‌هایشان را تشکیل دهند و با نام کوچه و محله خود ثبت‌نام کنند. فدراسیون ورزش‌های همگانی تمام قد در کنار شماست تا نشان دهیم ورزش، نشاط و همبستگی ملی دقیقاً از همین کوچه‌ها آغاز می‌شود.