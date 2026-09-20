میناب و آزمون یک دستور راهبردی؛ از گره ترافیکی تا توسعه مکران

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - حبیب عیدزاده: سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به میناب، فراتر از یک بازدید اداری ساده، می‌تواند نقطه عطفی برای اصلاح ساختار ترافیکی دروازه شرق هرمزگان باشد؛ جایی که سال‌هاست یک گره ترافیکی، رفت‌وآمد شهروندان و مسیر ارتباطی شرق استان با استان‌های همجوار را با چالش مواجه کرده است.

بازدید فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از مدرسه «شجره طیبه» و ادای احترام به مقام شهدای دانش‌آموز، اگرچه با عطر و بوی معنویت همراه بود، اما در حاشیه خود حامل پیامی مهم برای آینده توسعه میناب و منطقه بود؛ دستوری برای پیگیری احداث تقاطع غیرهم‌سطح در میدان دفاع مقدس (تیاب).

معمای میدان دفاع مقدس و ترافیک کلافه‌کننده

میدان دفاع مقدس (تیاب) در میناب مدت‌هاست از یک معبر عبوری فراتر رفته و به یک گلوگاه ترافیکی تبدیل شده است. این میدان تنها یک تقاطع شهری نیست؛ بلکه بخشی از شاهراه ارتباطی شهرستان‌های شرق هرمزگان با سیستان و بلوچستان و کرمان به شمار می‌رود.

فقدان جاده کمربندی و سهم قابل توجه خودروهای سنگین و ترانزیتی در این محور، موجب شده است ترافیک در این محدوده به یکی از مشکلات مستمر شهروندان و مسافران تبدیل شود.

وقتی جمعیت شهرستان میناب و جمعیت شناور منطقه برای عبور از یک گره ترافیکی با مشکل مواجه می‌شوند، موضوع دیگر صرفاً یک مشکل شهری نیست؛ بلکه باید آن را در چارچوب چالش‌های اقتصادی، حمل‌ونقلی و توسعه‌ای در مسیر سواحل مکران دید؛ چالشی که سال‌هاست نیازمند یک تصمیم جدی و اجرایی است.

دستوری که به رنگ ایثار مزین شد

نکته قابل تأمل در این سفر، پیوند معنادار میان فضای بازدید وزیر راه و شهرسازی و مطالبه مهم مردم میناب است.

اینکه وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از مراکز آموزشی و یادمان‌های شهدا، موضوع یکی از مهم‌ترین گره‌های ترافیکی میناب را مورد توجه قرار داده و دستور پیگیری احداث تقاطع غیرهم‌سطح را صادر کرده است، می‌تواند نشانه‌ای از توجه به مطالبات انباشته مردم این شهرستان باشد.

صدور این دستور در جریان سفر وزیر، از این منظر اهمیت دارد که مسئله میدان دفاع مقدس سال‌هاست در زمره مطالبات مهم مردم میناب قرار دارد و اکنون این مطالبه وارد مرحله‌ای شده که نیازمند پیگیری جدی دستگاه‌های اجرایی است.

از «دستور» تا «عمل»؛ انتظاری که پایان ندارد

صدور دستور از سوی وزیر راه و شهرسازی، بدون تردید گام نخست برای حل این گره ترافیکی است؛ اما مردم میناب بیش از هر چیز منتظر تبدیل این دستور به اقدام عملی هستند.

آنچه اکنون اهمیت دارد، سرعت در انجام مطالعات، تأمین اعتبارات و فراهم کردن مقدمات آغاز عملیات اجرایی است. تجربه پروژه‌های نیمه‌تمام و وعده‌های محقق‌نشده نشان داده است که فاصله میان یک دستور و اجرای یک پروژه، گاهی می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد.

از همین رو، انتظار می‌رود مسئولان استانی و فرمانداری ویژه میناب با پیگیری مستمر، مسیر اجرای این دستور را تا رسیدن به مرحله عملیاتی دنبال کنند و اجازه ندهند مطالبه چندساله مردم بار دیگر در چرخه وعده‌ها و مکاتبات اداری گرفتار شود.

میدان دفاع مقدس میناب، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک تصمیم اجرایی است؛ تصمیمی که بتواند بخشی از بار ترافیکی این محور را کاهش دهد و مسیر توسعه و تردد در شرق هرمزگان را روان‌تر کند.

توسعه سواحل مکران زمانی می‌تواند به شکل متوازن دنبال شود که زیرساخت‌های ارتباطی شهرها و شهرستان‌های این منطقه نیز متناسب با نقش و ظرفیت آنها توسعه یابد. میناب به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم شرق هرمزگان، نمی‌تواند در این مسیر از مسئله حمل‌ونقل و ترافیک جدا باشد.

میدان «دفاع مقدس» که نامش یادآور مقاومت و ایستادگی است، اکنون می‌تواند به نمادی از یک مطالبه عمومی و آزمونی برای پیگیری و اجرای یک تصمیم تبدیل شود؛ مطالبه‌ای که چشم مردم میناب به تحقق آن دوخته شده است.