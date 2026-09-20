به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز، السالوادور فیلم «رأسها» اولین ساخته آرتورو لوپز روداس را به عنوان نماینده رسمی خود برای بهترین فیلم بلند بینالمللی در نود و نهمین دوره جوایز اسکار انتخاب کرد. این اولین باری است که این کشور آمریکای مرکزی وارد رقابت اسکار در این بخش میشود.
این انتخاب تاریخی پس از آن صورت میگیرد که آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اوایل امسال به صورت رسمی کمیته انتخاب این کشور را به رسمیت شناخت. پس از اولین فراخوان رسمی برای آثار، کمیته انتخاب السالوادور «رأسها» را از بین ۵ فیلم که برای بررسی ارسال شده بودند، انتخاب کرد.
فیلم «رأسها» به نویسندگی و کارگردانی لوپز روداس، داستان سه دوست قدیمی را روایت میکند که پس از نزدیک به ۳۰ سال جدایی، در مراسم خاکسپاری یک دوست مشترک دوباره به هم میرسند. آنچه که با یک فنجان قهوه برای یادآوری خاطرات گذشته آغاز میشود، به تأملی صمیمانه در مورد دوستی، فقدان، گذر زمان و اجتنابناپذیری مرگ تبدیل میشود.
این درام ۶۰ دقیقهای با بازی فرانسیسکو مارتینز، فرانسیسکو گرانیلو و آنجل فلامنکو ساخته شده است. اولین فیلم بلند لوپز روداس پیش از این در جشنوارهها مورد توجه قرار گرفته و جایزه بهترین فیلمنامه را در جشنواره بینالمللی فیلم ایکارو ۲۰۲۵ و جایزه بهترین فیلم بلند بینالمللی را در جشنواره بینالمللی فیلم کاب ۲۰۲۶ در جورجیا از آن خود کرده است.
این فیلم قرار است اواخر این ماه در جشنواره بینالمللی فیلم آمریکای لاتین موسسه فیلم آمریکا در سیلور اسپرینگ مریلند، در ۲۸ و ۲۹ سپتامبر به نمایش درآید. جلسه پرسش و پاسخ با لوپز روداس پس از اولین نمایش نیز در برنامه است. فیلم «رأسها» همچنین از ۲۴ سپتامبر در السالوادور اکران سینمایی خواهد داشت.
آرتورو لوپز روداس درباره فیلم «راسها» گفت: دوستان صمیمی معمولاً با گذشت زمان از هم جدا میشوند و زندگی ادامه دارد. اولین پیشنویس فیلمنامه من درباره گروهی از دوستان قدیمی بود که برای تولد کسی دوباره دور هم جمع میشدند. من تازه «ایثار» تارکوفسکی را دیده بودم و تصمیم گرفتم با الهام از آن داستانی با فضای مشابه بسازم. فیلمنامهام را برای دوست خوب و فیلمسازم فرانسیسکو منندز فرستادم. میخواستم از او بازخورد همیشه خردمندانه بگیرم و همچنین میخواستم در جایی که او بزرگ شده بود، فیلمبرداری کنم. مادرش چند ماه پیش فوت کرده بود و او به دنبال تبدیل خانه بزرگ قدیمی به یک مدرسه فیلمسازی واقعی بود، چیزی که ما در السالوادور نداریم.
وی ادامه داد: دوستم گفت؛ «آخر هفته آن را میخوانم» و من نمیدانم آیا او هرگز آن را خواند یا نه چون او چند روز بعد دچار حمله قلبی شد و از دنیا رفت. فیلمنامهام را تغییر دادم و حالا داستان بعد از یک مراسم تشییع جنازه اتفاق میافتد. «رأس ها» داستانی درباره مرگ و نیاز به درک و جذب هر چیزی است که در پی دارد. این داستان درباره دوستان من است، اما همچنین درباره پدر و والدین دوستانم است که دیگر با ما نیستند. کمی درباره افرادی است که میروند و کمی بیشتر درباره افرادی است که میمانند. این یک تمرین تأملی است که در آن بازیگران تجربیات زندگی خود را ادغام کرده و شخصیتهای خود را توسعه دادهاند و طرح داستان را غنیتر کردهاند. من تا ابد سپاسگزارم که میتوانم چیزی تا این حد شخصی را به اشتراک بگذارم.
در حالی که «رأسها» اولین حضور رسمی السالوادور در بخش بهترین فیلم بلند بینالمللی اسکار است، این کشور از قبل جایگاهی تاریخی در تاریخ جوایز اسکار دارد. سال ۱۹۷۷، آندره گوتفرِیند فیلمساز اهل سالوادور، جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه زنده را به همراه پیتر ورنر برای فیلم «در منطقه یخ» به دست آورد و به اولین - و تا به امروز تنها - فیلمساز آمریکای مرکزی تبدیل شد که جایزه اسکار را از آن خود کرده است.
فهرست کوتاه نود و نهمین دوره جوایز اسکار ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) منتشر میشود و نامزدها ۲۱ ژانویه ۲۰۲۷ (یکم بهمن) معرفی خواهند شد. نود و نهمین دوره جوایز اسکار ۱۴ مارس (۲۳ اسفند) برگزار خواهد شد.
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