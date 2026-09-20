به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن محمدی با اشاره به حضور مستمر نیروهای فراجا در صحنه‌های حساس کشور گفت: کارکنان خدوم و انقلابی پلیس در فتنه‌ها، حوادث و جنگ‌های اخیر نشان داده‌اند که با بصیرت و ولایت‌مداری، تا پای جان برای دفاع از امنیت مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی افزود: روحیه جهادی و ایثارگرانه کارکنان فراجا محدود به یک مقطع خاص نیست و این روحیه در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تأمین امنیت، خدمت‌رسانی و دفاع از مردم جلوه‌گر بوده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به برگزاری پویش سراسری «مجاهدان بی‌ادعا» با شعار «فراجا ثابت‌قدم در مسیر انقلاب» گفت: این پویش با هدف انعکاس ایثار، فداکاری و خدمات بی‌منت کارکنان فراجا و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود.

محمدی ادامه داد: این پویش تلاش دارد گوشه‌هایی از مجاهدت‌های خاموش پلیس در برقراری نظم و امنیت، خدمت به مردم، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حضور در صحنه‌های مختلف را به تصویر بکشد.

وی درباره نحوه مشارکت در این پویش بیان کرد: عموم مردم می‌توانند کلیپ و فیلم کوتاه حداکثر دو دقیقه‌ای با موضوعاتی همچون روحیه انقلابی و جهادی کارکنان فراجا و خانواده‌های آنان، خدمت بی‌منت به مردم، برقراری نظم و امنیت و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی تهیه و ارسال کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۲۰ مهرماه به صورت حضوری به عقیدتی سیاسی انتظامی رده‌ها تحویل دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: از آثار برتر این پویش در ششمین جشنواره سراسری فرهنگی، ادبی و هنری «ره‌آورد پیاده‌روی اربعین حسینی» تقدیر خواهد شد.