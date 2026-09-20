به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلیلی‌مقدم در نشست شورای معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی به همکاری سازمان حفظ نباتات و سازمان ملی استاندارد کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۳۰ قلم سم پرمصرف مشمول استاندارد اجباری شدند و امسال ۱۰۰ آفت‌کش دیگر به این فهرست اضافه شده است تا گام به گام با استاندارد پیش رویم.

وی با بیان اینکه عملیات مبارزه سن گندم مادر در ۲.۸ میلیون هکتار اجرا شد و نتایج بسیار خوبی به همراه داشت، بیان کرد: در عملیات مبارزه با سن غلات، سال گذشته رکورد ۱۰ سال پیش را زدیم و امسال هم با وجود اینکه آمار هنوز تکمیل نشده، پیش‌بینی می‌کنیم که رکورد سال گذشته را نیز در کاهش سن‌زدگی خواهیم شکست.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به موضوع ساماندهی آفت‌کش‌ها پرداخت و با اشاره به دستورات اولیه وزیر جهاد کشاورزی، گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما از ابتدای سال ۱۴۰۵، حذف سموم پرخطر و جایگزینی آن‌ها با سموم کم‌خطر و توسعه کنترل بیولوژیک است.

به گفته وی، علاوه‌بر ۲۲ قلم سم که سال گذشته حذف شدند، امسال نیز ۱۱ سم پرخطر از سبد آفت‌کش‌ها حذف شده و در مقابل، ۷ قلم آفت‌کش کم‌خطر و یک مورد بیولوژیک به این سبد اضافه شده است.

جلیلی‌مقدم از فعال شدن مانورهای نظارتی سراسری با همکاری اتاق اصناف کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نهادهای نظارتی نظیر تعزیرات و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: مانور فصلی تابستان، در هفته گذشته با موفقیت انجام شد و حدود ۲۵۰۰ تن سم ترخیص شده است.

وی با اشاره به تأمین سموم آفات عمومی توسط دولت افزود: تمامی سموم مورد نیاز تا پایان سال جاری خریداری و در انبارهای سازمان و استان‌ها ذخیره شده است.