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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

محموله چند ده میلیاردی دارو در جنوب تهران توقیف شد

محموله چند ده میلیاردی دارو در جنوب تهران توقیف شد

مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ یک محموله چند ده میلیارد تومانی از داروهای مورد نیاز شهروندان را در یکی از مناطق جنوبی پایتخت کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در راستای مبارزه با سوداگران سلامت شهروندان و برخورد با افرادی که اقدام به قاچاق و عرضه غیرقانونی دارو می‌کنند، موفق به کشف یک محموله چند ده میلیارد تومانی از داروهای مورد نیاز شهروندان در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران شدند.

بر اساس این گزارش، افراد سودجو با قاچاق و احتکار دارو و عرضه آن به نیازمندان و بیماران با مبالغی چند برابر قیمت واقعی، سلامت شهروندان را در معرض تهدید قرار داده و از نیاز بیماران سوءاستفاده می‌کردند.

پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در همین راستا، شناسایی و برخورد با سوداگران و قاچاقچیان دارو و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

جزئیات بیشتر درباره میزان دقیق داروهای کشف‌شده، نوع اقلام و ارزش ریالی این محموله متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6952484
مهسا حيدری توچائی

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