به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به مجمع الجزایر سن پیر و میکلون سفر و با مارک کارنی نخست وزیر کانادا دیدار می کند. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری از این مجمع الجزایر را که وابسته به فرانسه است با پرچم آمریکا منتشر کرده بود.

این نخستین سفر رئیس جمهور فرانسه به منطقه مذکور از سال ۲۰۱۴ تاکنون به شمار می رود. کانادا نیز تمایل دارد روابط خود را با اتحادیه اروپا در سایه تنش های تجاری در قبال آمریکا تقویت کند و این سفر یک بُعد راهبردی برای هر ۲ کشور دارد.

سن پیر و میکلون نزدیک سواحل کانادا قرار دارد و تنها اراضی باقی مانده وابسته به فرانسه در آمریکای شمالی به شمار می رود.

تحلیلگران سیاسی معتقدند که این سفر هم از سمت فرانسه و هم از سوی کانادا پیام های سیاسی خطاب به ترامپ مخابره می کند.