دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در کربلا با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سکوت سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در کربلا، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد وظایف محوله در مسئولیت جدید ارائه کرد.



وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید کشورمان در کربلا، با اشاره به اهمیت روابط خوب و برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به‌عنوان دو کشور مسلمان و همسایه، به‌ویژه در حوزه‌های دینی، مذهبی و تبادلات مردمی، بر ضرورت تسهیل تردد زائران و ساماندهی هر چه شایسته تر سفرهای زیارتی میان دو ملت تأکید کرد.