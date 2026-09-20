به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: بنا بر اعلام رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت، امسال با توجه به شرایط جنگی، رژه نیروهای مسلح برگزار نمیشود. عدم برگزاری رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس آن هم در شرایط فعلی تصمیم تاکتیکی هوشمندانه جهت حفظ امنیت عملیاتی و انتقال پیام از نمایش قدرت به کاربرد قدرت است.
رویکرد اتخاذ شده نشاندهنده پیوندی میان میراث دفاع مقدس هشت ساله و پیروزیهای اخیر در جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه است؛ جایی که تجربه تاریخی با تکنولوژی نوین تلفیق شد تا بازدارندگی ایران از حالت «ایستا» به حالت «پویا و میدانی» تغییر یابد. امروز، دست پر ایران در صحنه میدان و دقت ضربات آن، جایگزین رژههای سالانه شده است. در واقع، پیام نهایی این است: توانمندیهای دفاعی کشور اکنون در لایه «بهکارگیری» قرار دارد و میدان نبرد، معتبرترین جایگاه برای اثبات قدرت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. ۳۱ شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه ایران، به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است و از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ادامه دارد و به دلیل اهمیت هفته دفاع مقدس در سال جاری برنامهها در ۸ روز تدارک دیده شده است.
به همین مناسبت سردار بهمن کارگر دیروز نشست خبری برگزار کرد و در تشریح برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با بیان اینکه امسال با توجه به شرایط جنگی، رژه نیروهای مسلح برگزار نمیشود، گفت: روز اول برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طلایهداران ایثار و همبستگی» به تجلیل از پیشکسوتان افتخارآفرین دفاع مقدس و مقاومت و تبیین نقش ایمان، همبستگی و وحدت ملی آحاد جامعه در دفاع مقدس و مقاومت اختصاص دارد.
وی افزود: روز دوم، چهارشنبه یک مهر ۱۴۰۵، با عنوان «جوانان؛ پیشگامان علم و اقتدار ملی» شامل گرامیداشت حماسه عملیات کمان ۹۹، حضور دانشآموزان، دانشجویان و طلاب در عرصه علم و دانش و تبیین نقش علم و فناوری در تقویت اقتدار ملی و دفاعی است. روز سوم، پنجشنبه دوم مهر ۱۴۰۵، با عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان؛ قهرمانان جاودانه وطن» به روز ایثار، تجلیل از خانوادههای معزز شهدا، دیدار با جانبازان و ایثارگران و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در سراسر کشور اختصاص دارد.
رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت با بیان این مطلب «روز چهارم، جمعه سوم مهر ۱۴۰۵، با عنوان «زنان؛ مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت» به تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت، بزرگداشت شهدای زن و شهدای سلامت، حضور در نماز جمعه و برگزاری راهپیمایی خانوادگی میپردازد»، اظهار کرد: روز پنجم، شنبه چهارم مهر ۱۴۰۵، با عنوان «دفاع همهجانبه؛ پشتیبانی مردمی، اصناف، سربازان» شامل پرداختن به حماسه تاریخی پشتیبانی و حمایت مردم و اصناف از جبههها در دوران دفاع مقدس، اهمیت آموزش عمومی و موضوع پدافند غیرعامل و پاسداشت سربازان است.
سردار کارگر گفت: روز ششم، یکشنبه پنجم مهر ۱۴۰۵، با عنوان «مدافعان امنیت و عزت ایران؛ نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان» به تبیین نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس و حماسه شکست حصر آبادان و همچنین نقش نیروهای مسلح، بسیجیان، روحانیت، جهادگران، عشایر، روستاییان، پیشمرگان کرد مسلمان و سایر اقشار و اقوام در دفاع مقدس میپردازد.
وی تصریح کرد: روز هفتم، دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی» شامل تبیین بصیرت در برابر فتنههای داخلی، نقش جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی و گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سیدحسن نصرالله (رضوانالله علیه) است. روز هشتم، سهشنبه هفتم مهر ۱۴۰۵ هم با عنوان «فرماندهان؛ عزتمداران و حماسهآفرینان» به گرامیداشت امام شهید (قدس سره) و فرماندهان شهید دفاع مقدس اختصاص دارد.
حال با توجه به عدم برگزاری رژه سالانه باید به چند نکته اشاره کرد. هفته دفاع مقدس در تقویم ایران، تنها یک مناسبت و گرامیداشت ساده نیست، بلکه بازه زمانی «بازبینی دکترین دفاعی» ارزیابی میشود. در سال جاری، لغو رژه نیروهای مسلح به دلیل شرایط جنگی، نشاندهنده یک چرخش پارادایمی است. این تصمیم، پیامی صریح به متخاصمان میدهد، مبنی بر اینکه ایران از مرحله اعلام توانمندی عبور کرده و وارد مرحله «بهکارگیری توانمندی» شده است.
سکوت میدان رژه، جای خود را به صدای عملیاتی تجهیزات در میدان نبرد داده است. به هر حال در دفاع مقدس، ایران آموخت که چگونه با امکانات محدود در برابر یک ارتش کلاسیک، از طریق خلاقیت و ایمان پیروز شود. این تفکر، هسته مرکزی پیروزیهای اخیر در جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه است. دو جنگ تحمیلی اخیر، در واقع آزمون میدانی تجهیزاتی بود که سالها در رژههای نظامی به نمایش گذاشته میشد و دیگر دکترین دفاعی کشور حالت «عملیاتی-اثبات» به خود گرفته از این رو، لغو رژه در شرایط کنونی، راهبردی است که پیامهای متعددی را به مخاطبان داخلی و خارجی ارسال میکند:
انتقال از «بازدارندگی ایستا» به «بازدارندگی پویا»: بازدارندگی ایستا بر نمایش سلاح متکی است تا دشمن حساب کار دستش بیاید. اما بازدارندگی پویا بر این اساس است که دشمن بداند سلاح در جایگاه عملیاتی خود قرار دارد و آماده شلیک است. لغو رژه، پیامدهنده استقرار نیروها در حالت آمادهباش عملیاتی است.
ایجاد اضطراب در زمین دشمن: وقتی تجهیزات در رژه نمایش داده نمیشوند، دشمن دچار «اضطراب اطلاعاتی» میشود. عدم نمایش تجهیزات جدید در رژه، باعث میشود متخاصم نگران باشد که ایران چه سلاحهای جدید و پنهانی را برای میدان نبرد ذخیره کرده است. به عبارتی، عدم نمایش تجهیزات نظامی، در شرایط جنگی، بازدارندهتر از نمایش آن است. امروز، بازدارندگی ایران دیگر متکی بر رژههای سالانه نیست، بلکه بر پایه سه رکن «عملیات»، «دقت استراتژیک» و «عمق نفوذ در میدان» استوار است. برای هر نظام، سند عملیاتی، معتبرترین مدرک قدرت است.
ضربات دقیق و گسترده در جنگهای اخیر، در واقع رژههای واقعی ایران بودند. هنگامی که یک موشک با دقت میلیمتری به هدف میرسد، تمام پیامهای بازدارنده رژههای سالیان گذشته را در چند ثانیه منتقل میکند. همچنین توانمندیهای فعلی ایران در حوزه جنگ الکترونیک، سامانههای پدافندی لایهبندی شده و توان موشکی، اکنون در لایه «بهکارگیری» قرار دارند. این مانور قدرت، نه در برگزاری مراسم، در محاسبات فرماندهان دشمن دیده میشود. از سوی دیگر، استقلال در تولید تجهیزات پیشرفته که در نبردهای اخیر به چشم آمد، نشان داد، ایران کاملا با اقتدار روی پای خود ایستاده است و این استقلال، سختترین ضربه به استراتژی تحریمی دشمن است.
در همین رابطه، امیرمحمد اکرمینیا با اشاره به هفته دفاع مقدس، جنگهای اخیر را در امتداد همان جنگ تحمیلی هشت ساله دانست و گفت: امروز دشمن به دلیل عدم موفقیت از طریق عوامل خود، مجبور شده است مستقیما با ایران وارد درگیری شود. وی تاکید کرد: ایران از درسآموختههای جنگهای گذشته در حوزههای وحدت، مقاومت، ایثار و فداکاری بهره گرفته و اکنون علاوه بر برخورداری از تجهیزات و تکنیکهای جدید، از اعتمادبهنفس و سطح بازدارندگی بسیار بالاتری نسبت به گذشته برخوردار است.
سخنگوی ارتش میگوید: اگر دشمن مرتکب خطاهای مجدد و تجاوزات بعدی شود، با ضربات سختتر، کوبندهتر و گستردهتری از سوی ملت ایران و نیروهای مسلح روبهرو خواهد شد. در مجموع، هفته دفاع مقدس امسال، در سایه شرایط جنگی، رنگ و بویی متفاوت دارد. پیوند میان میراث دفاع مقدس و پیروزیهای اخیر در جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، نشاندهنده یک خط سیر صعودی در توانمندیهای دفاعی کشور است. لغو رژه نیروهای مسلح، نه تنها کاهشی در نمایش قدرت نیست، تاکیدی بر این حقیقت است که ایران امروز، قدرت خود را در میدان تعریف میکند، نه در رژه. دست پر ایران در صحنه میدان، بزرگترین گواه بر این مدعاست که تجهیزات، تخصص و اراده ملی، در کنار هم، دیواری نفوذناپذیر در برابر هرگونه تهدید ایجاد کردهاند.
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