ذخایر سوخت و کالاهای اساسی خراسان جنوبی برای زمستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با اشاره به نزدیک شدن فصل پاییز و زمستان، اظهار کرد: با توجه به احتمال افزایش مصرف و محدودیت‌های موجود، موضوع ذخیره‌سازی سوخت باید از هم‌اکنون در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید میزان نیاز استان را احصا کرده و برای تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز اقدام کنند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر پیگیری مستمر پروژه خط انتقال گاز استان تأکید کرد و گفت: باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از افت فشار گاز در فصل سرد سال پیش‌بینی شود.

تأمین سوخت نانوایی‌ها و نیاز دانشگاه‌ها

هاشمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و افزایش حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها بیان کرد: با توجه به حضوری بودن بخش عمده فعالیت دانشگاه‌ها، تأمین امکانات و اقلام مورد نیاز این مراکز باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی همچنین خواستار بررسی کارشناسی وضعیت سوخت نانوایی‌ها شد و گفت: مسائل مربوط به نانوایی‌ها باید در کمیته تخصصی بررسی و برای هر شهرستان با مسئولیت فرماندار تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

ذخایر راهبردی برای شرایط بحرانی حفظ شود

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر تأمین مستمر کالاهای اساسی گفت: برنج، روغن و گندم از جمله کالاهایی هستند که باید به میزان کافی در استان تأمین شوند.

هاشمی افزود: نباید تمام ذخایر راهبردی استان در شرایط عادی وارد بازار شود، بلکه بخشی از این ذخایر باید برای شرایط بحرانی حفظ شود تا در مواقع ضروری امکان مدیریت بازار وجود داشته باشد.

وی بر پیگیری تأمین کالا از استان‌های تولیدکننده و ایجاد چرخه‌ای مطمئن برای ورود و توزیع کالا در خراسان جنوبی تأکید کرد.

فرمانداران تأمین و توزیع کالا را تا حصول نتیجه دنبال کنند

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تصمیمات ستاد تنظیم بازار نباید صرفاً در مرکز استان اجرایی شود، گفت: آثار این تصمیمات باید در شهرستان‌ها نیز دیده شود.

وی افزود: فرمانداران به عنوان مدیران ارشد شهرستان‌ها باید روند تأمین و توزیع کالا را از ابتدا تا انتها پیگیری کنند و در صورت بروز مشکل، موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

نظارت بر انبارها و بازار تخصصی‌تر شود

هاشمی همچنین خواستار تقویت نظارت بر انبارها و ثبت دقیق موجودی کالا در سامانه‌های مربوط شد و بیان کرد: با توجه به افزایش تقاضا در آستانه بازگشایی مدارس، نظارت بر بازار باید دقیق‌تر و تخصصی‌تر انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در کنار حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان، حقوق مصرف‌کنندگان نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نهاده‌های مرغداری‌ها پیش از ایجاد مشکل تأمین شود

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از مرغداران استان گفت: تولیدکنندگان مرغ در شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه داده‌اند و برای استمرار تولید باید نهاده‌های مورد نیاز آنها به‌صورت منظم تأمین و ذخیره شود.

هاشمی افزود: دستگاه‌های متولی باید نیاز مرغداری‌ها را بررسی کرده و در صورت نیاز نسبت به خرید و دپوی نهاده‌ها اقدام کنند تا روند تولید در استان با اختلال مواجه نشود.

وی با اشاره به موضوع توزیع لاستیک و برخی کالاهای تولیدی نیز گفت: محصولات تولیدشده در هر استان باید در وهله نخست نیاز مصرف‌کنندگان همان استان را پوشش دهد.

استاندار خراسان جنوبی بر پیگیری این موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار توجه به سهم استان در توزیع کالاهای مورد نیاز شد.

کالاهای اساسی در شهرستان‌ها در دسترس مردم باشد

هاشمی در ادامه بر توزیع مناسب کالا در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان تأکید کرد و گفت: مردم نباید برای تهیه کالاهای اساسی مجبور به مراجعه به مرکز استان شوند.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید شرایطی فراهم کنند تا کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ در مناطق مختلف از جمله حاجی‌آباد و سایر شهرستان‌ها و بخش‌ها به‌راحتی در دسترس مردم قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان از همراهی اصناف، بخش خصوصی و رسانه‌ها در مدیریت بازار قدردانی کرد و گفت: هدف مشترک همه دستگاه‌ها باید کنترل و نظارت بر بازار، حمایت از تولید و تأمین رضایتمندی مردم باشد.