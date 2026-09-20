کاهش ۳ درصدی عرضه گوشت طیور در مرداد ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مرداد سال جاری را منتشر کرد.

بر این اساس وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵، جمعاً ۲۱۱ هزار و ۲۲۹ تن گزارش شده که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۲۰۴ هزار و ۵۱۳ تن، ۹۶.۸ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

گوشت بوقلمون با ۲ هزار و ۲۷۵ تن و سایر انواع طیور با ۴ هزار و ۴۴۱ تن، به‌ترتیب ۱.۱ درصد و ۲.۱ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش ۳ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

همچنین، نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (تیر ۱۴۰۵) حدود ۲ درصد افزایش داشته است.