جنایت جنگی آمریکا در لامرد و میناب پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی موسوی در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) مجلس، با یادآوری جنایت جنگی آمریکا در لامرد، اظهار کرد: در نهم اسفند، پس از اصابت موشک‌ها به بیت رهبری و فاجعه غمبار مدرسه شجره طیبه میناب، چهار موشک از جنس مذکور به سمت لامرد شلیک شد که دو محله مسکونی و یک سالن ورزشی را مورد اصابت قرار داد.

وی با بیان اینکه این موشک‌ها با موشک‌های معمولی تفاوت داشتند، افزود: موشک معمولاً باید به یک شیء سخت یا ساختمان اصابت کند تا آن را ویران کرده و تعدادی مجروح و شهید بر جای بگذارد، اما این موشک‌ها در ارتفاع ۴۰ متری زمین منفجر شدند و ترکش‌های آنها در ۳۶۰ درجه پراکنده شد.

نماینده لامرد در مجلس ادامه داد: هر یک از این موشک‌ها ۱۸۰ هزار ترکش از جنس تنگستن داشت که در تمامی دماها می‌تواند عمل کند. چهار موشک از این نوع، در مجموع ۷۲۰ هزار ترکش به وزن دو تن داشتند؛ بنابراین سهم هر شهروند لامردی در شهری با جمعیت ۳۰ هزار نفر، ۲۴ گلوله بوده است.

موسوی با بیان اینکه این جنایت برای مدتی مغفول ماند، گفت: روزنامه نیویورک‌تایمز بعداً از ساختار این سلاح پرده برداشت و به دلایل متعددی وزارت جنگ آمریکا را مورد خطاب قرار داد و اعلام کرد که شما فقط و فقط از این حمله، کشته زیادی گرفته‌اید.

وی افزود: پس از آن، پرس‌تی‌وی، بی‌بی‌سی و سایر رسانه‌ها نیز به این موضوع پرداختند. اخیراً هم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رسماً اعلام کرد که این سلاح در لامرد به منازل مسکونی و سالن ورزشی اصابت کرده است. فردای آن روز نیز آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد.

نماینده لامرد با اشاره به ابعاد این حمله اظهار کرد: این جنایت ده‌ها شهید، مجروح و جانباز، بر جای گذاشت. اخیراً معاون تحقیقات وزارت بهداشت اعلام کرد که شواهدی در اختیار داریم که نشان می‌دهد این سلاح علاوه بر خوشه‌ای بودن، سلاحی ناشناخته و جنگی بوده که برای نخستین‌بار در لامرد استفاده شده است.

وی ادامه داد: برد کوپر، فرمانده سنتکام نیز به این موضوع اعتراف کرده و البته به‌صورت وقیحانه اظهار کرده است که از نیروهای نظامی خود که چنین سلاح و چنین نوآوری و فناوری را در اختیار آنها قرار دادند، تقدیر می‌کنیم.

موسوی با یادآوری مطالبه رهبر انقلاب در پیام به قوه قضائیه برای پیگیری حقوقی جنایت جنگی آمریکا در لامرد و میناب، تأکید کرد: در نشست‌ها، سخنرانی‌ها و به‌ویژه در محافل و سفرهای دیپلماتیک، به هر میزان که می‌توانید به این جنایت هولناک بپردازید. این جنایتی است که می‌توان بر اساس آن، ترامپ را تحت فشار قرار داد تا چنین اقداماتی تکرار نشود.

وی افزود: تصاویری که از دیوارهای لامرد وجود دارد، نشان می‌دهد که بعضاً به ساختمانی معمولی با مساحت کم، ۷۲۰ هزار ترکش اصابت کرده است که این یک جنایت هولناک است.

نماینده لامرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شمار شهدای این حمله گفت: به سه دلیل خداوند کمک کرد و معجزه شد که این حمله بیش از ۲۱ شهید و ۶۰ مجروح نداشت. دلیل نخست این بود که حمله در زمان دم افطار و در هوای گرم انجام شد و مردم روزه‌دار در منازل حضور داشتند و منازل به مثابه سنگر عمل کردند. دلیل دوم اینکه این دو محله مسکونی از محله‌های پرتردد لامرد نبودند. دلیل سوم نیز این بود که مدرسه‌ای که در کنار همین سالن ورزشی مورد اصابت قرار گرفته بود، اگر این حمله در صبح اتفاق می‌افتاد، ۲۲۰ دانش‌آموز داشت و فاجعه‌ای شبیه مدرسه شجره طیبه میناب رخ می‌داد.

در ادامه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی مجازی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اقداماتی که آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین در لامرد انجام داده، نمونه‌ای از جنایات مدرنی است که در گذشته در هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد.

وی افزود: این همان اقدام است، اما با نوع مدرن و جنایات جدید؛ اقداماتی که نشان می‌دهد آمریکا روزبه‌روز در زمینه جنایت جنگی و ظلم به ملت‌های دنیا رشد کرده و انسانیت را واقعاً زیر پا گذاشته است.

در پایان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.