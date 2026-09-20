خبر تلف شدن توله یوزپلنگ مربوط به پنج ماه قبل است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازنشر خبری درباره کشف لاشه یک توله یوزپلنگ آسیایی در بخش شمالی پناهگاه حیاتوحش میاندشت، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اعلام کرد: این رویداد مربوط به حدود پنج ماه قبل است و انتشار مجدد آن به هیچ عنوان به معنای وقوع تلف شدن یوزپلنگ در روزهای اخیر نیست.
لاشه این توله در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ و در جریان گشت و کنترل محیطبانان مشاهده شد و با توجه به فساد پیشرفته لاشه، علت دقیق تلف شدن آن نیز مشخص نشد.
در مقابل، طی روزهای اخیر مشاهداتی از یوزپلنگ ماده تلما و تولههایش در محدوده یوزکنام به ثبت رسیده است که این موضوع از سوی نیروهای محیط زیست در حال پایش و بررسی است.
تداوم حضور یوزپلنگها در این محدوده و ثبت مشاهدات جدید، اهمیت حفاظت از زیستگاههای امن و استمرار گشت، پایش و اقدامات حفاظتی را بیش از پیش نشان میدهد و محیطبانان مجموعه حفاظتی میاندشت نیز همچنان حضور و وضعیت یوزپلنگها را بهصورت مستمر رصد میکنند.
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از شهروندان و جوامع محلی درخواست کرد در صورت مشاهده یوزپلنگ، ضمن خودداری از نزدیک شدن و ایجاد مزاحمت برای حیوان، موضوع را در سریعترین زمان به نزدیکترین واحد محیطبانی یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
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