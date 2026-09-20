انسداد ۲۲ حلقه چاه غیرمجاز در اسفراین انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یاسر قدرتی اظهار کرد: در راستای احیا و تعادلبخشی منابع آبهای زیرزمینی و با هدف کنترل برداشتهای غیرمجاز، ۲۲ حلقه چاه غیرمجاز در حوزه استحفاظی پرکانلو و سارمران اسفراین، با هماهنگی مرجع قضائی و پشتیبانی انتظامی شهرستان، توسط مدیریت منابع آب مسدود شد.
وی در ادامه افزود: اجرای این طرحها با همکاری و هماهنگی دستگاه قضائی و مدیریت منابع آب، با هدف جلوگیری از افت سطح آب سفرههای زیرزمینی، تشدید بحران کمآبی و پیشگیری از فرونشست زمین ادامه خواهد داشت.
جانشین فرمانده انتظامی اسفراین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفر چاه غیرمجاز یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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