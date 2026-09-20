ذخایر خون اصفهان با پایان تابستان نباید کاهش یابد

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای پایانی تابستان، بیماران نیازمند به خون همچنان چشم‌انتظار همراهی اهداکنندگان هستند و تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی بدون مشارکت مستمر مردم امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: از مردم استان اصفهان درخواست می‌کنیم با مراجعه به مراکز اهدای خون، در تأمین صد درصدی نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی مشارکت کنند؛ چراکه هر واحد خون اهدایی می‌تواند با فرآوری به فرآورده‌های مختلف تبدیل شود و دست‌کم به نجات جان سه بیمار کمک کند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی استان به خون تصریح کرد: ۶۵ مرکز درمانی در اصفهان حداقل یک نیاز ثابت و مستمر به خون و فرآورده‌های خونی دارند و این نیاز وابسته به فصل یا شرایط خاصی نیست.

وی ادامه داد: عواملی مانند افزایش دما، سرمای هوا، آلودگی هوا، تعطیلات، سفرها و تغییر سبک زندگی در برخی مقاطع ممکن است بر میزان مراجعه اهداکنندگان تأثیر بگذارد، اما نیاز بیماران به خون متوقف نمی‌شود و لازم است ذخایر خونی استان به صورت مستمر تأمین شود.

دهراب‌پور با بیان اینکه اهدای خون یک اقدام مقطعی نیست، گفت: استمرار مراجعه اهداکنندگان در طول سال اهمیت زیادی دارد و اگر در برخی روزها تعداد مراجعه‌کنندگان کاهش پیدا کند، تأمین خون مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.

وی از همه دارندگان گروه‌های خونی برای مشارکت در این امر دعوت کرد و افزود: تمام اهداکنندگان واجد شرایط، فارغ از گروه خونی خود، می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی به یکی از ۱۲ مرکز اهدای خون استان اصفهان مراجعه کنند و در این کار انسان‌دوستانه سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خاطرنشان کرد: اهدای خون علاوه بر کمک به تأمین نیاز بیماران، اقدامی اجتماعی و انسان‌دوستانه است که می‌تواند در شرایط مختلف به حفظ جان افرادی که برای ادامه درمان خود به خون و فرآورده‌های خونی وابسته هستند، کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: بیماران نیازمند به خون، تعطیلات، سفر یا پایان فصل نمی‌شناسند؛ بنابراین از مردم استان اصفهان درخواست داریم در روزهای پایانی تابستان نیز بیماران را فراموش نکنند و با اهدای خون، سهم خود را در تداوم حیات بیماران نیازمند ایفا کنند.