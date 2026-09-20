۱۴۵ هزار مأموریت اورژانس قزوین برای نجات بیماران و مصدومان 

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری در تشریح عملکرد مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین طی ۲۴ ماه گذشته اظهار کرد: کارشناسان مرکز ارتباطات ۱۱۵ استان در این مدت پاسخگوی ۵۷۲ هزار و ۴۵۰ تماس مردمی بوده‌اند.

وی افزود: تمامی تماس‌ها پس از برقراری ارتباط، مورد ارزیابی و تریاژ تلفنی قرار می‌گیرند و بر اساس شرایط اعلام‌شده، درباره ضرورت اعزام نیروهای عملیاتی تصمیم‌گیری می‌شود که در نهایت ۱۴۵ هزار و ۸۵۸ تماس به اعزام آمبولانس و انجام مأموریت میدانی منجر شده است.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی قزوین با اشاره به تنوع مأموریت‌های این مجموعه گفت: بیشترین بخش مأموریت‌های انجام‌شده در این مدت مربوط به فوریت‌های پزشکی غیرتصادفی بوده است.

اکبری بیان کرد: در مجموع ۱۱۳ هزار و ۶۰ مأموریت برای رسیدگی به فوریت‌های پزشکی غیرتصادفی انجام شده که مواردی همچون بیماری‌های حاد قلبی و تنفسی، سکته‌های مغزی، مسمومیت‌ها و سایر وضعیت‌های اورژانسی را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار این مأموریت‌ها، ۳۲ هزار و ۷۹۸ مأموریت نیز برای رسیدگی به حوادث ترافیکی در سطح استان انجام شده است.

اکبری با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ارتباطی استان قزوین و قرار گرفتن این استان در مسیر شماری از محورهای پرتردد کشور، گفت: از مجموع مأموریت‌های مربوط به حوادث ترافیکی، ۱۸ هزار و ۳۷۳ مورد در جاده‌ها و محورهای برون‌شهری و ۱۴ هزار و ۴۲۵ مورد در معابر شهری رخ داده است.

وی تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده حجم قابل توجه مأموریت‌های اورژانس در محورهای مواصلاتی استان است و ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های امدادی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی جاده‌ها را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین افزود: مجموعه‌هایی همچون پلیس راه، اورژانس پیش‌بیمارستانی، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و راهداری هر کدام بخشی از زنجیره امدادرسانی در جاده‌ها را بر عهده دارند و همکاری و هماهنگی میان این دستگاه‌ها می‌تواند در ارتقای ایمنی و کاهش زمان رسیدن امدادگران به محل حادثه مؤثر باشد.

اکبری در ادامه به نتیجه اقدامات درمانی نیروهای عملیاتی اورژانس اشاره کرد و گفت: در جریان مأموریت‌های انجام‌شده طی دو سال گذشته، ۷۸ هزار و ۲۹۸ بیمار و مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، پایدارسازی وضعیت و کنترل علائم حیاتی، توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان‌های استان منتقل شدند.

وی افزود: همه مأموریت‌ها الزاماً به انتقال بیمار به بیمارستان منجر نمی‌شود و در برخی موارد، پس از ارزیابی و ارائه خدمات درمانی در محل، نیازی به انتقال وجود ندارد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین اظهار کرد: در همین چارچوب، ۲۰ هزار و ۷۹ نفر از بیماران و مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی مورد نیاز در محل حادثه، بدون انتقال به بیمارستان ترخیص شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود یکی از چالش‌های مهم این مجموعه را تماس‌های مزاحم و غیرواقعی با خط ۱۱۵ عنوان کرد.

اکبری گفت: طی ۲۴ ماه گذشته، ۲۴ هزار و ۹۹۹ تماس مزاحم در سامانه اورژانس استان به ثبت رسیده است؛ تماس‌هایی که علاوه بر اشغال خطوط ارتباطی، می‌تواند روند پاسخگویی به افراد نیازمند خدمات فوری را با اختلال مواجه کند.

وی با تأکید بر اهمیت «زمان طلایی» در امدادرسانی افزود: یک تماس کاذب ممکن است باعث شود در همان لحظه، فرد دیگری که دچار یک وضعیت واقعی و خطرناک شده، برای دریافت خدمات اورژانسی با تأخیر مواجه شود و این تأخیر حتی می‌تواند به قیمت از دست رفتن فرصت نجات جان یک انسان تمام شود.

اکبری از شهروندان خواست در استفاده از خط ۱۱۵ مسئولانه عمل کنند و از برقراری تماس‌های غیرضروری و مزاحم خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بازگشایی مسیر برای خودروهای امدادی از رانندگان و شهروندان خواست هنگام مشاهده آمبولانس‌های اورژانس، با رعایت قوانین و ایجاد مسیر عبور، به کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه کمک کنند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین در پایان از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیروهای عملیاتی و کارکنان ستادی این مجموعه برای پاسخگویی به نیازهای فوریتی مردم و امدادرسانی به بیماران و مصدومان قدردانی کرد.