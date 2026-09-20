خورشید در محاصره

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: هشتم ربیعالثانی، مدینه منوره در تلألو نوری آرام گرفت که بعدها در تاریخ به عنوان نقطه عطف تغییر معادلات فکری، سیاسی و ارتباطی جهان اسلام ثبت شد؛ سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع)، پیشوایی که بخش عمده عمر کوتاه اما پربرکت ۲۸ سالهاش نه در حلقههای آزاد درس و منبرهای عمومی، بلکه در حصر خانگی، اردوگاه نظامی و تحت تدابیر شدید امنیتی خلافت عباسی در سامرا سپری شد. با وجود دیوارهای ستبر پادگان «عسکر» و چشمان مراقب دستگاه جاسوسی، این امام همام با تکیه بر درایتی شگرف و مدیریت شبکهای مخفیانه، بزرگترین ماموریت تاریخ تشیع، یعنی آمادهسازی روانی و اعتقادی جامعه برای ورود به عصر پیچیده غیبت را با موفقیت به سرانجام رساند. این گزارش روایتی جامع از راهکارهای مدیریتی، سلوک اخلاقی و میراث تمدنی امامی است که در تاریکترین سالهای خفقان، مشعل هدایت را فروزان نگه داشت.
در سال ۲۳۲ هجری قمری، مدینه منوره با قدوم نوزادی از تبار نور روشن شد؛ مولودی که نامش «حسن» و القاب تابناکش «زکی»، «سراج» و مشهورترین آنها «عسکری» ثبت شد. سالهای کودکی او با اوج نگرانی و هراس دستگاه استبدادی عباسی از نفوذ اجتماعی و پایگاه مردمی امام هادی (ع) همزمان بود؛ هراسی عمیق که متوکل عباسی را بر آن داشت تا خاندان امامت را بهاجبار از مدینه به سامرا، پایتخت نوبنیاد و تمامنظامی خلافت، کوچ دهد. سامرا در آن دوران پادگانی دژ مانند و زیر سیطره نظامیان ترک و کارگزاران امنیتی بود. اقامت اجباری در محله «عسکر» به معنای زیستن زیر ذرهبین دائمی ماموران بود. با این حال، حصر شدید نه یک مانع، بلکه به بستری برای بازتولید شیوههای نوین رهبری بدل شد. دستگاه خلافت با تکیه بر روایات نبوی میدانست موعود امم، دوازدهمین پیشوا و فرزند این امام خواهد بود؛ از این رو سامرا به کانون توطئهای همهجانبه برای قطع زنجیره امامت بدل شد.
استراتژی بقا و حفظ مرجعیت در عصر کودتاها
دوران ششساله امامت امام حسن عسکری (ع) میان سالهای ۲۵۴ تا ۲۶۰ هجری، از پرتنشترین مقاطع تاریخ عباسیان بود؛ سالهایی همراه با کودتاها، عزل و قتل پیاپی پنج خلیفه از جمله معتز، مهتدی و معتمد. سرداران ترک با سلب اراده خلفا، زمام قدرت را ربوده بودند و دربار برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای داخلی، تیغ تیز نظارت و سرکوب را به سوی امام و شیعیان نشانه میرفت. امام در برابر این طوفانهای سهمگین، سیاستی خردمندانه مبتنی بر حفظ جان نخبگان و شیعیان و پاسداری از اصالت مرجعیت دینی در پیش گرفت. ایشان بدون تایید مشروعیت ستمگران و با رعایت دقیق اصول تقیه، بهانههای سرکوب را خنثی کرد. حتی در زندانهای تاریک «نحریر» و «علی بن جرین»، جلوه عبادتهای شبانه، بردباری و کرامت معنوی امام، سنگدلترین ماموران را شرمسار و شیفته مرام اخلاقی خویش میساخت.
شاهکار ارتباطی در اوج فیلترینگ!
درخشانترین ابتکار مدیریتی امام یازدهم، نوسازی و سامانبخشی ساختار سازمان وکالت بود. در روزگاری که ارتباط مستقیم با امام با خطرات جانی روبهرو بود، شبکهای گسترده از وکلای امین پیامهای امامت را از عراق و حجاز تا ری، قم، نیشابور، بیهق و اهواز منتقل میکردند. امام برای عبور از سدهای امنیتی از روشهای هوشمندانه بهره میگرفت. شخصیت نامداری چون «عثمان بن سعید عمری» نامهها، سوالات اعتقادی و وجوهات را در مشکهای روغن جاسازی میکرد و پنهانی به بیت امام میرساند. این تشکیلات پنهان علاوه بر گرهگشایی مالی و فقهی، با انتشار توقیعات معتبر امام که با نشانههای ویژه رمزگذاری میشد، با غالیان و جریانهای انحرافی مقابله میکرد و شالودهای استوار برای نهاد مقدس اجتهاد و مرجعیت بنا نهاد.
آموزش جامعه برای زیست در عصر نادیدن
بنیادینترین ماموریت تاریخی امام یازدهم، مدیریت دوران گذار از عصر حضور به دوران غیبت بود؛ انتقالی حساس که نیازمند آمادهسازی روانی و اعتقادی جامعهای بود که قرنها با دسترسی مستقیم به امام خو گرفته بود. امام این راهبرد را در سه محور عملیاتی کرد: نخست، کاستن تدریجی از دیدارهای چهرهبهچهره، پاسخ مکتوب به پرسشها و سخن گفتن از پشت پرده برای عادیسازی ارتباط غیرمستقیم؛ دوم، روشنگری پیرامون فلسفه، حکمت و دشواریهای آزمون غیبت و ترغیب شیعیان به پیروی از فقهای پارسا و سوم، اثبات ولادت امام مهدی (عج) در سال ۲۵۵ هجری به یاران خواص چون احمد بن اسحاق قمی برای صیانت از امید امت و ممانعت از تفرقه و انحراف پس از شهادت.
عقلانیت تمدنی و جاذبه بیمرز
دوران امامت حضرت با نهضت ترجمه و ورود اندیشههای بیگانگان مقارن بود؛ بستری که پرسشهای شبههافکن و چالشهای فکری پدید میآورد. ماجرای برخورد امام با «اسحاق کندی»، نخستین فیلسوف عرب که کتابی در زمینه تناقضات قرآن نگاشته بود، نماد بارز عقلانیت اسلامی است. امام با القای سوالی معرفتشناختی از طریق شاگردش با این مضمون که شاید منظور گوینده معنایی غیر از برداشت تو باشد، بنیان شبهه را لرزاند، چنانکه کندی نوشتههایش را سوزاند. سیره اجتماعی و کرامت نفس امام مرزهای مذهبی را درمینوردید. داستان استسقا و ابطال حیله راهب مسیحی در خشکسالی سامرا، جایگاه الهی خاندان نبوت را تثبیت کرد. دستگیری از محرومان، اخلاق شگرف و متانت در برخورد با مخالفان، تصویری جاودان از الگوی حاکمیت معنوی بر دلها به یادگار گذاشت.
کتابهایی برای شناخت یازدهمین مشعل هدایت
شناخت ابعاد عمیق و لایههای پنهان زیست سیاسی، فرهنگی و معنوی امام حسن عسکری (ع) نیازمند رجوع به آثاری است که با تکیه بر پژوهشهای مستند تاریخی و رویکرد تحلیلی، به بازخوانی دوران حساس و سرنوشتساز امامت ایشان پرداختهاند. در روزگار کنونی که آگاهی از تاریخ اندیشه شیعی بیش از پیش ضرورت دارد، بازخوانی متون جامع میتواند تصویری دقیق از الگوی مدیریتی امام در مواجهه با استبداد ارائه دهد. در ادامه، سه اثر برجسته، معتبر و کاربردی در این حوزه معرفی میشوند:
سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه (ع)»؛ مهندسی یک تشکیلات مخفی
این کتاب اثر پژوهشی و ارزندهای از دکتر محمدرضا جباری است که توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شده است. نویسنده در این اثر دوجلدی با رویکردی کاملا علمی و مستند، به بررسی فرآیند شکلگیری، ساختار، شیوههای ارتباطی و کارکردهای شبکه وکالت در دوران ائمه معصومین پرداخته و فصلی جامع و بسیار دقیق را به دوران امام حسن عسکری (ع) اختصاص داده است. کتاب با واکاوی اسناد تاریخی نشان میدهد که چگونه امام در اوج حصر سامرا، با بهرهگیری از رمزنگاری نامهها، تعیین نمایندگان ارشد منطقهای و تفویض اختیارات مالی و کلامی، تشکیلاتی منسجم ساخت که تا دههها ضامن حفظ و استقلال جامعه شیعه در برابر دستگاههای سرکوب خلافت عباسی بود. این اثر منبعی بینظیر برای فهم مدیریت در شرایط بحران است.
«حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (ع)»؛ واکاوی تاریخ در آیینه عقلانیت
اثر ماندگار و مرجع دکتر رسول جعفریان که توسط نشر انصاریان و انتشارات علم بارها به چاپ رسیده، یکی از دقیقترین منابع معاصر برای فهم بستر تاریخی دوران ائمه اطهار است. بخش مربوط به امام حسن عسکری (ع) در این کتاب، با نگاهی تحلیلی و جامعهشناختی به بررسی موقعیت ژئوپلیتیک سامرا، مناسبات دربار عباسی، کشمکشهای داخلی ترکان و اعراب و تاثیر این رخدادها بر شیعیان میپردازد. نویسنده به تشریح فعالیتهای علمی امام، نحوه برخورد ایشان با نحلههای فکری انحرافی چون واقفیه و مفوضه و همچنین راهبرد صیانت از ولادت امام عصر (عج) پرداخته است. قلم روان، بیطرفی علمی، استناد به منابع معتبر دست اول اهل سنت و شیعه، این کتاب را برای تمام علاقهمندان به پژوهشهای تاریخی و مذهبی ضروری ساخته است.
فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری (ع)»؛ دانشنامهای از حکمت و بینش
این اثر فاخر حاصل تلاش گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و با ترجمه دقیق علی مؤیدی است که توسط انتشارات معروف به زیور طبع آراسته شده است. این مجموعه جامع به گردآوری، تدوین و دستهبندی تمامی احادیث، خطبهها، نامهها، ادعیه و توقیعات برجامانده از امام یازدهم در قالب موضوعاتی چون عقاید، اخلاق، فقه، تفسیر و سیاست پرداخته است. کتاب با متنی دوزبانه (عربی و فارسی)، امکان دسترسی آسان پژوهشگران به متن اصلی روایات و معانی روان آنها را فراهم میسازد. بخش نامههای امام به شخصیتهای برجستهای نظیر علی بن بابویه قمی، نمایی روشن از دغدغههای تربیتی و ارشادی امام را در مواجهه با چالشهای اجتماعی عصر خود به نمایش میگذارد و منبعی ارزشمند برای محققان علوم اسلامی به شمار میرود.
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