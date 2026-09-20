انصاری: باید مازوت سوزی را مدیریت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، ظهر یکشنبه در سومین جشنواره ملی برهان که در سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به اهمیت گفتوگوی علمی و مسئلهمحوری در مواجهه با چالشهای کشور، اظهار کرد: در شرایطی که جامعه ما با مسائل متعدد فکری، فرهنگی و اجتماعی مواجه است، بازخوانی نظری و عملی گفتمان آزاداندیشی میتواند به شناسایی و حل مسائل و مشکلات کمک کند.
وی افزود: در حوزه محیط زیست، از آلودگی هوا و تغییر اقلیم گرفته تا بحران آب، کاهش تنوع زیستی، تخریب زیستبومها، آلودگی سواحل و دریاها و تعارض میان حفاظت و توسعه، با مسائلی چندبعدی و پیچیده مواجه هستیم که با یک دستگاه، یک سازمان، یک تخصص یا یک تصمیم منفرد قابل حل نیستند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: در چنین شرایطی، بیش از هر چیز به عقلانیت، گفتوگو و مسئلهمندی نیاز داریم. عقلانیت در حوزه محیط زیست به این معناست که تصمیمها را بر پایه دانش، تجربه، شواهد، منافع عمومی و پیامدهای بلندمدت اتخاذ کنیم.
انصاری تصریح کرد: عقلانیت به معنای نفی ارزشها، آرمانها و دغدغههای اجتماعی نیست، بلکه به معنای تبدیل این ارزشها و دغدغهها به تصمیمهایی سنجیده، امکانپذیر و واقعبینانه است.
وی با اشاره به موضوع مازوتسوزی گفت: در شرایطی که کشور با ناترازی سوخت و محدودیت منابع انرژی مواجه است، باید به دنبال راهکارهایی واقعبینانه برای مدیریت این وضعیت باشیم.
معاون رئیسجمهور افزود: استفاده از مازوت در نیروگاهها ممکن است در مقاطعی بهعنوان یکی از راهکارهای تأمین انرژی مطرح باشد، اما همزمان باید تمهیداتی برای کاهش پیامدهای محیط زیستی آن در نظر گرفته شود؛ از جمله تولید و استفاده از مازوت با محتوای گوگرد کمتر و بهکارگیری فناوریها و راهکارهایی که بتواند میزان انتشار آلایندهها را کاهش دهد.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه توزیع و مصرف سوخت باید به گونهای برنامهریزی شود که سوختهای سنگین مانند مازوت، در صنایع و نیروگاههایی مورد استفاده قرار گیرند که فاصله مناسب و کافی از محدودههای سکونتگاهی داشته باشند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت حرکت از موضوعمحوری به مسئلهمحوری اظهار کرد: آلودگی هوا، خشکسالی، تالابها و پسماند میتوانند موضوع بحث باشند، اما زمانی با یک «مسئله» مواجه هستیم که بتوانیم دقیق مشخص کنیم چه چیزی، در کجا، برای چه کسانی، با چه علتی و با چه پیامدی رخ داده است و چه گزینههای واقعبینانه و در دسترسی برای مواجهه با آن وجود دارد.
انصاری افزود: مسئلهمندی یعنی پیش از آنکه برای یک مشکل پاسخ ارائه کنیم، سؤالهای درست را مطرح کنیم.
وی با اشاره به بحران آب بهعنوان نمونهای از این رویکرد، گفت: اگر مسئله را صرفاً «کمبود آب» تعریف کنیم، ممکن است راهحل را تنها در افزایش عرضه، احداث زیرساختهای جدید یا انتقال آب بین حوضهای جستوجو کنیم؛ اما اگر مسئله را جامعتر ببینیم، باید موضوع حکمرانی منابع آب، الگوی کشت، بارگذاریهای صنعتی و جمعیتی، ظرفیت بومشناختی مناطق و همچنین اقتصاد آب را نیز مورد توجه قرار دهیم.
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