سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، متن حکم انتصاب دکتر حسین سیمایی خطاب به دکتر مظاهری به شرح زیر است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب میشوید.
امید است با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی و توجه به راهبردهای اساسی دولت وفاق ملی و برنامههای ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری بهویژه توسعه پارک، مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی واحدهای فناور و موسسات دانشبنیان مستقر ایفا نمایید.
انتظار میرود موارد زیر در اولویتهای کارهای اجرایی جناب عالی قرار گیرد:
-اجرای کامل سیاستهای ابلاغی و تعامل مستمر با معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف
-پیگیری امور مربوط به توسعه زیرساختهای فیزیکی و فناوری به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز واحدهای فناور
- تدوین سازوکار عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوریهای نوظهور
- تلاش در جهت ماموریتگرایی پارک و ایجاد قطبهای فناوری
- تعامل با دستگاههای اجرایی مرتبط ملی و استانی در جهت تامین منابع مالی و جذب اعتبارات مربوطه
- کمک به جذب سرمایهگذار برای پروژههای فناورمحور و زیرساختهای مرتبط و شکلگیری ظرفیت نوآوری با محوریت بخش خصوصی
- کمک به افزایش تعاملات موثر و هدفمند مراکز علمی و فناوری و تعاملات سازنده با دیگر نهادهای اقتصادی،شض دستگاههای اجرایی و صنایع استان
-پیگیری بهرهبرداری از منابع قانونی مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری از جمله مفاد قانون جهش تولید دانشبنیان با تاکید بر ماده ۱۱ این قانون
توفیق و سربلندی روزافزون جناب عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
دکتر یوسف مظاهری رودبالی دارای دکترای مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با مرتبه دانشیاری است.
از سوابق اجرایی وی میتوان به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و مسئول راهاندازی پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد.
دکتر مظاهری چاپ بیش از ۸۰ مقاله علمی در مجلات معتبر ملی و بینالمللی و همچنین ارائه ۳۰ مقاله در کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی را در کارنامه فعالیتهای علمی و پژوهشی خود دارد.
وزیر علوم همچنین در نامه جداگانهای از تلاشها و زحمات دکتر امینرضا ذوالقدر رئیس سابق پارک علم و فناوری فارس در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر یوسف مظاهری رودبالی را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، متن حکم انتصاب دکتر حسین سیمایی خطاب به دکتر مظاهری به شرح زیر است:
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