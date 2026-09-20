سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، متن حکم انتصاب دکتر حسین سیمایی خطاب به دکتر مظاهری به شرح زیر است:



نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند ‌جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب می‌شوید.



امید است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و توجه به راهبردهای اساسی دولت وفاق ملی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری به‌ویژه توسعه پارک، مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی واحدهای فناور و موسسات دانش‌بنیان مستقر ایفا نمایید.



انتظار می‌رود موارد زیر در اولویت‌های کارهای اجرایی جناب عالی قرار گیرد:



-اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی و تعامل مستمر با معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف



-پیگیری امور مربوط به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز واحدهای فناور



- تدوین سازوکار عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوری‌های نوظهور



- تلاش در جهت ماموریت‌گرایی پارک و ایجاد قطب‌های فناوری



- تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط ملی و استانی در جهت تامین منابع مالی و جذب اعتبارات مربوطه



- کمک به جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های فناورمحور و زیرساخت‌های مرتبط و شکل‌گیری ظرفیت نوآوری با محوریت بخش خصوصی



- کمک به افزایش تعاملات موثر و هدفمند مراکز علمی و فناوری و تعاملات سازنده با دیگر نهادهای اقتصادی،شض دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان



-پیگیری بهره‌برداری از منابع قانونی مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری از جمله مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان با تاکید بر ماده ۱۱ این قانون



توفیق و سربلندی روزافزون جناب عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.



دکتر یوسف مظاهری رودبالی دارای دکترای مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با مرتبه دانشیاری است.



از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و مسئول راه‌اندازی پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد.



دکتر مظاهری چاپ بیش از ۸۰ مقاله علمی در مجلات معتبر ملی و بین‌المللی و همچنین ارائه ۳۰ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات دکتر امین‌رضا ذوالقدر رئیس سابق پارک علم و فناوری فارس در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.