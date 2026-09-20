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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

با حکم وزیر علوم؛

سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب شد

سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر یوسف مظاهری رودبالی را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، متن حکم انتصاب دکتر حسین سیمایی خطاب به دکتر مظاهری به شرح زیر است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند ‌جناب‌عالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری فارس منصوب می‌شوید.

امید است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و توجه به راهبردهای اساسی دولت وفاق ملی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری به‌ویژه توسعه پارک، مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی واحدهای فناور و موسسات دانش‌بنیان مستقر ایفا نمایید.

انتظار می‌رود موارد زیر در اولویت‌های کارهای اجرایی جناب عالی قرار گیرد:

-اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی و تعامل مستمر با معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف

-پیگیری امور مربوط به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز واحدهای فناور

- تدوین سازوکار عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوری‌های نوظهور

- تلاش در جهت ماموریت‌گرایی پارک و ایجاد قطب‌های فناوری

- تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط ملی و استانی در جهت تامین منابع مالی و جذب اعتبارات مربوطه

- کمک به جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های فناورمحور و زیرساخت‌های مرتبط و شکل‌گیری ظرفیت نوآوری با محوریت بخش خصوصی

- کمک به افزایش تعاملات موثر و هدفمند مراکز علمی و فناوری و تعاملات سازنده با دیگر نهادهای اقتصادی،شض دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان

-پیگیری بهره‌برداری از منابع قانونی مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری از جمله مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان با تاکید بر ماده ۱۱ این قانون

توفیق و سربلندی روزافزون جناب عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر یوسف مظاهری رودبالی دارای دکترای مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با مرتبه دانشیاری است.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و مسئول راه‌اندازی پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد.

دکتر مظاهری چاپ بیش از ۸۰ مقاله علمی در مجلات معتبر ملی و بین‌المللی و همچنین ارائه ۳۰ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.
وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات دکتر امین‌رضا ذوالقدر رئیس سابق پارک علم و فناوری فارس در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

کد مطلب 6952809

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    نظرات

    • IR ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      از وزیر محترم علوم درخواست می کنیم که میزان حق التدریس اعضا مدعو دانشگاه‌ها که عضو هیات علمی نیستند را در سال ۱۴۰۵ افزایش دهند . اساتید دکتری که عضو هیات علمی نیستند وبصورت حق التدریس در دانشگاه‌ها تدریس می کنند خواستار افزایش میزان حق التدریس هستند انشالله امیدواریم در سال ۱۴۰۵ میزان حق التدریس اساتید دکتری که غیر هیات علمی هستند در سال ۱۴۰۵ ساعتی ۲۵۰هزار تومان اعلام گرددتا شاید هزینه ایاب وذهاب ،ایجاد انگیزش ودلگرمی در اساتید دکتری غیر هیات علمی دانشگاه‌ها فراهم شود .

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