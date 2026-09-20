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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در زنجان ۱۲ مصدوم برجا گذاشت

برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در زنجان ۱۲ مصدوم برجا گذاشت

زنجان - رئیس پلیس راه استان از برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در آزادراه زنجان – تبریز خبر داد و گفت: این حادثه ۱۲ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسن خلجی روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از مبدأ سراب به مقصد تهران در حال حرکت بود که در کیلومتر ۴۶ مسیر جنوبی آزادراه زنجان – تبریز با یک دستگاه کامیون برخورد و دچار حادثه شد.

وی با اشاره به واژگونی کامیون بر اثر ضربه، تصریح کرد: در اثر این حادثه ۱۲ نفر توسط اورژانس به بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان منتقل شدند که ۱۰ نفر به صورت سرپایی مداوا و ۲ نفر به علت داشتن مجروحیت از ناحیه پا بستری هستند که وضعیت عمومی آنان مطلوب است.

رئیس پلیس راه استان زنجان علت این حادثه را بی‌احتیاطی و بی توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی از جانب راننده اتوبوس اسکانیا عنوان کرد.

کد مطلب 6952814

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