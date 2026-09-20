برتری ۳ ووشوکار ایران برابر رقبا؛ قره باغی سیزدهم شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابت های ووشو در بازی های آسیایی صبح امروز با مسابقات بخش تالو(اجرای فرم) آغاز شد که نماینده کشورمان توفیق در کسب مدال نداشت.

ابوالفضل قره‌باغی برای اجرای فرم «چانگ‌چوان» به روی تالوفیلد رفت و در نهایت با امتیاز ۹.۵۳ و ایستادن در رتبه سیزدهم به کار خود پایان داد. در این فرم که ۲۱ ووشوکار حضور داشتند، دو نماینده از ماکائو طلا و نقره گرفتند و مالزی هم به نشان برنز دست یافت.

اما در رقابت های بخش ساندا یا همان مبارزه سوگند سینکایی در اولین مبارزه خود «آپارنا» از هند را در وزن ۵۲- کیلوگرم شکست داد و در ادامه باید به مصاف «تای فونگ» از ویتنام برود.

عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم در مبارزه نخست خود «چئونگ یات‌لام» از هنگ‌کنگ را از پیش رو برداشت وی در مبارزه بعدی خود باید با «سئو یانگ» از کره جنوبی پیکار کند.

سهیل موسوی در وزن ۷۵- برابر «بالیان ویکرانت» از هند صاحب برتری شد و در ادامه به دیدار «سونگ» از کره جنوبی خواهد رفت.