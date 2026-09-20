اجرای ۷۹ عنوان برنامه و بیش از ۴۶۰ مراسم در هفته دفاع مقدس قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا مهرعلیا پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس که در دفتر فرماندهی این ناحیه برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت اظهار کرد: امسال ۷۹ عنوان برنامه در قالب بیش از ۴۶۰ مراسم در حوزه‌ها، پایگاه‌های مقاومت، کانون‌های اقشار، مساجد و محلات برگزار خواهد شد.

وی دفاع مقدس را گنجینه‌ای ارزشمند و یک دانشگاه انسان‌ساز دانست و افزود: فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در دوران دفاع مقدس شکل گرفت و این فرهنگ در کنار هویت ملی و دینی مردم ایران، به نسل‌های مختلف منتقل شده است.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در دوران دفاع مقدس بیان کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و مکتب حضرت امام حسین(ع) برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و کیان کشور وارد میدان شدند و حضور اقشار مختلف مردم، صحنه‌هایی ماندگار از ایثار و فداکاری را رقم زد.

ضرورت روایت دفاع مقدس برای نسل جوان

مهرعلیا انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان را از ضرورت‌های امروز جامعه عنوان کرد و گفت: بازگویی فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین رشادت‌های رزمندگان و شهدا، از وظایف مهمی است که برای صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و هویت ملی کشور بر عهده داریم.

وی ادامه داد: تجربه دفاع مقدس نشان داد که مردم در عرصه‌های مختلف پای کار کشور هستند و در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد جلوه‌ای دیگر از همین روحیه مقاومت و ایستادگی بودیم؛ مردم بار دیگر پایبندی خود به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را نشان دادند.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین درباره برنامه‌های امسال گفت: بیش از ۴۶۰ مراسم در سطح حوزه‌ها، پایگاه‌های مقاومت، کانون‌های اقشار، مساجد و محلات برگزار می‌شود و برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و میدانی برای این ایام تدارک دیده شده است.

وی بازخوانی و بازسازی عملیات محرم در مهدیه را یکی از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس برشمرد و افزود: اجلاسیه «آیین‌داران حماسه»، رزمایش تولید محتوای مجازی، نمایشگاه عکس دفاع مقدس، رزمایش میقات، رزمایش کمک مؤمنانه، رژه موتوری و خودرویی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مهرعلیا دیدار با ائمه جمعه و نماینده ولی‌فقیه در استان، برگزاری حلقه‌های بصیرتی و تبیینی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در مساجد و محلات را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین همچنین از برگزاری جشنواره نماز خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با هدف تقویت ایمان، اعتقاد و باور قلبی جوانان برگزار می‌شود و یکی از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس امسال به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های امسال نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد، گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس رمضان نشان داد که ظرفیت‌های کشور می‌تواند قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند و حتی در شرایط تحریم و مشکلات نیز باید روحیه «ما می‌توانیم» را در میدان عمل حفظ کنیم.

مهرعلیا حضور مردم در برنامه‌های میدانی و صحنه‌های مختلف را عاملی برای تقویت انسجام اجتماعی دانست و افزود: حضور مردم، پشتوانه‌ای برای مسئولان در مسیر دفاع از منافع مردم ایران است.

وی نماز را یکی از عوامل مؤثر در تقویت بنیان‌های اعتقادی جامعه دانست و تصریح کرد: نماز عامل اقتدار است و توجه به این فریضه می‌تواند در تقویت ایمان و باورهای دینی نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین امر به معروف و نهی از منکر را نیز از دیگر محورهای مورد توجه در برنامه‌های فرهنگی هفته دفاع مقدس برشمرد و گفت: این فریضه در تقویت ارزش‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین صیانت از عفاف و حجاب مورد توجه قرار دارد.

مهرعلیا در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در انتقال مفاهیم دفاع مقدس اظهار کرد: خبرنگاران در عرصه حفظ و تبیین هویت دینی و ملی و انتقال فرهنگ و مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.