۳۵۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در ناحیه مقاومت غرب اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین نیسی زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس، شعار محوری چهل و ششمین سالگرد این هفته را «لبیک یا خامنه ای» را اعلام و بیان کرد: تقارن هفته دفاع مقدس با جنگ های اخیر درس های بسیار دارد که مهم ترین آن درس مقاومت، ایستادگی، همدلی و وحدت است که مردم ۲۰۰ شب آن را در میدان رقم می زنند و همچنان ادامه دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) غرب اهواز با بیان اینکه همزمان با هفته دفاع مقدس ۳۵۰ برنامه توسط این ناحیه تدارک دیده شده که در حوزه ها و پایگاه های بسیج اجرایی خواهند شد، تصریح کرد: پیش از این فضاسازی محیطی شهرستان، پایگاه ها و ادارات انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه های محوری هفته دفاع مقدس، گفت: برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت، تبیین نقش ایمان همبستگی ملی و آحاد جامعه و مقاومت، دیدار با خانواده معظم شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان، دیدار با جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا از جمله برنامه ها هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) غرب اهواز ادامه داد: همچنین نمایشگاه های هفته دفاع مقدس با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین اقشار مختلف جامعه در منطقه غرب اهواز و محل تجمعات شبانه از جمله میدان کارگر، گلستان و کمپلو برگزار خواهد شد.

سرهنگ نیسی زاده بیان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی در محلات، برپایی میز خدمت ادارات در پایگاه بعثت، برگزاری نشست های بصیرتی و تبیینی در فضای مجازی و حقیقی، برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم از دیگر برنامه های محوری هفته دفاع مقدس هستند؛ به طور مثال در قالب طرح شهید عجمیان آماده سازی مدارس برای بازگشایی اول مهر صورت می گیرد.

وی، محوری ترین برنامه هفته را، رزمایش اقتدار جانفدا با حضور کلیه گردان ها اعم از امام علی (ع)، امام حسین(ع)، کوثر، مردم پایه و جانفدایان ثبت نامی اعلام و عنوان کرد: در این رزمایش ۱۵ هزار نفر از بسیجیان اهواز و ۷۰ هزار نفر بسیجیان خوزستان به صورت سراسری در استان برای اعلام آمادگی در برابر دشمن کودک‌کش و صهیونیست و دفاع از نظام و انقلاب حضور خواهند داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) غرب اهواز گفت: برگزاری یادواره های امام شهید، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و رمضان در پایگاه های بسیج، برگزاری نمایشگاه اسوه پایگاه مقاومت بسیج از هفتم مهر به مدت سه روز در پارک شهدای غواص گلستان در راستای ارایه عملکرد پایگاه نمونه بسیج طی یکسال گذشته، میدان تیر مجازی، آموزش باز و بستن سلاح خودامدادی و دگر امدادی برنامه های دیگری هستند که در هفته دفاع مقدس اجرا می شود.

سرهنگ نیسی زاده افزود: نواختن زنگ مقاومت در مدارس، توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان مناطق محروم توسط گروه های جهادی، اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس، برگزاری مسابقه بیانات مقام معظم رهبری، اهدا خون توسط اقشار مختلف بسیج، آموزش سواد رسانه و هوش مصنوعی، تولید محتوا در حوزه دفاع مقدس با هوش مصنوعی برنامه های محوری دیگر هستند.