احداث ۳ هزار واحد مسکونی برای انتقال ساکنان مناطق پرخطر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا احمدی عصر یکشنبه در سیصد و سیوششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت آسیبدیدگان جنگ رمضان و حوادث اخیر محله ملازینال، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تبریز بهصورت مداوم این موضوع را دنبال میکند و در همین راستا هفته گذشته، با مطالبه اهالی و پیگیری نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، جلسهای با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط در مسجد موسی بن جعفر (ع) محله ملازینال برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل مدیریت بحران، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهردار تبریز حضور داشتند و ضمن ارائه گزارش اقدامات انجامشده، به پرسشهای ساکنان پاسخ دادند که نتیجه آن، ایجاد آرامش در میان اهالی بود.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به گزارش مدیرکل بنیاد مسکن، گفت: آمادهسازی و خاکبرداری شهرک جوانان به تصویب رسیده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است و بر اساس این طرح، حدود سه هزار واحد مسکونی برای انتقال ساکنان مناطق حاشیهای و پرخطر احداث خواهد شد.
احمدی خاطرنشان کرد: اولویت اجرای این طرح، جابهجایی ساکنان محدوده ۴۸ هکتاری پرخطر است تا زمینه تأمین مسکن ایمن برای این خانوارها فراهم شود.
وی با اشاره به وضعیت واحدهای تخریبشده در ملازینال نیز اظهار کرد: موضوع اسکان دائم ۵۹ واحد تخریبشده همچنان از مطالبات اصلی ساکنان این محله است و در جلسه برگزارشده نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز افزود: مدیرکل راه و شهرسازی اعلام کرده است: تصمیمگیری نهایی درباره نحوه اسکان دائم این واحدها تا روز شنبه انجام خواهد شد.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود، راهپیمایی عظیم اربعین را بزرگترین اجتماع مردمی و معنوی جهان توصیف کرد و گفت: این حرکت عظیم، رسانهای بزرگ برای معرفی اسلام، نمایش وحدت امت اسلامی، ترویج فرهنگ عزت، آزادیخواهی و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است.
وی با قدردانی از موکبداران، شهرداری تبریز، خیران و داوطلبان مردمی، ابراز امیدواری کرد فرهنگ خدمت، ایثار و مسئولیتپذیری که در اربعین جلوهگر است، بیش از پیش در جامعه گسترش یابد و همه زائران با سلامت به کشور بازگردند.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین درگذشت امیر حجازی، هنرمند پیشکسوت تئاتر تبریز، و اکبر عبدی، هنرمند نامآور کشور را تسلیت گفت و از خدمات و آثار ماندگار این دو هنرمند در عرصه فرهنگ و هنر تجلیل کرد.
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