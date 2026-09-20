شهادت ۲۶۳ نفر از اعضای خانواده دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی آغاز سال تحصیلی جدید ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را به استادان، دانشجویان، دانش آموزان و کارکنان خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی تبریک گفت.

متن پیام بدیت شرح است:

بسمه تعالی

حضرت علی (ع): دانش روشنی بخش اندیشه است

فرارسیدن سال تحصیلی جدید(۱۴۰۵-۱۴۰۶) را به همه استادان و معلمان گرانقدر و دلسوز، دانشجویان و دانش آموزان عزیز مدارس سما و کارکنان خدوم خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی‏ تبریک می‏‌گویم.

سی ویکم شهریور آغاز هفته دفاع مقدس یادآور رشادت، جانفشانی و ایستادگی ملت ایران در برابر متجاوزان بعثی است، ملتی که به دلیل آزاد شدن از دست استبداد و نفی سلطه مستکبران با توطئه های مستکبران با حمله به خاک خود مواجه شد، بی تردید اگر از خودگذشتگی آحاد ملت، نیروهای مسلح، همراهی و همدلی مردم با امام راحل وجود نداشت، امروز سرنوشتی متفاوت را شاهد بودیم، جوانان غیرتمند ایران، این سرمایه های عظیم کشور با اراده ای مثال زدنی موجب خنثی شدن نقشه‏های شوم دشمنان شدند. یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره)، شهیدان، جانبازان و ایثارگران و جان برکفان در نیروهای مسلح را گرامی می‌‏دارم.

تلاقی آغاز فصل علم و دانش با هفته دفاع مقدس حقیقتاً فضایی معنوی در جامعه ایجاد می کند که با عطر شهیدان گرانقدر این فضا معطر می شود و این موضوع هر ساله یادآور می شود که این سرزمین مدیون خون آنان است.

دفاع مقدس، هشت سال ایستادگی ملت ایران برابر تجاوز، تنها یک فصل از تاریخ نظامی این سرزمین نیست؛ مکتبی است که در دل سختی‌ها، مجموعه ای از ارزش‌ها، باورها و تجربه ها را به ما آموخت و امروز می تواند به عنوان چراغی روشن، مسیر توسعه کشور، آموزش و پرورش نسل جدید را هدایت کند. درس خودباوری، ایثار، ایستادگی و مسئولیت‏ پذیری، خلاقیت در شرایط سخت، همدلی و همراهی مردم و مسئولان و حفظ کرامت انسانی از آموزه‌‏هایی است که از این دوران ماندگار شد و تعمیق این موضوعات در شرایط کنونی جامعه می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.

امروز در شرایطی قرار داریم که افتخارآفرینی و اقدامات غرورآفرین فرزندان این کشور پس از تجاوز دشمن آمریکایی- صهیونیستی به قوت قلبی برای ملت تبدیل شده است. در برابر این حماسه، دشمنان پلید این ملت از هیچ تلاشی برای به نمایش درآوردن ابعاد خوی وحشیانه خود فروگذار نبوده اند. شهادت قائد امت و شماری از دانش آموزان عزیزمان و حمله به اماکن غیرنظامی و... بیانگر خوی جنایتکارانه آنان است، اما ایستادگی ملت و پایمردی نیروهای مسلح تحت رهبری داهیانه و هوشمندانه فرزند صالح رهبر شهیدمان، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) توطئه ها و نقشه های شوم جبهه آمریکایی-صهیونیستی را خنثی کردند و امروز ایران اسلامی با صلابت از تمامیت ارضی، کیان و استقلال خود دفاع می کند.

در این شرایط و با فرارسیدن فصل پاییز، یکبار دیگر شاهد تحرک و پویایی تلاشگران عرصه علم و دانش هستیم که زمینه تعالی و پیشرفت کشور را بیش از پیش مهیا کنند، بی ‏تردید رمز موفقیت هر کشوری در عرصه‌‏های مختلف به قدرت علمی‏ و نقش‏ آفرینی دانشگاهیان آن کشور بستگی دارد.

شهادت ۲۶۳ نفر از اعضای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی بهانه‌ای برای تأکید دوباره بر اهمیت پاسداشت یاد آنها به ویژه در آغاز سال تحصیلی جدید است تا مسئولیت پذیری دانشگاه بیش از پیش نمایان شود.

در شرایط کنونی، نقش دانشگاه و مراکز علمی و آموزشی از همیشه پررنگ‌تر و حساس‌تر است. دانشگاه نه تنها محل انتقال دانش، بلکه کانون پرورش اندیشه، اخلاق، امید و توانمندی برای ساختن آینده ایران است. امروز بیش از هر زمان دیگری به نسل جوانی نیاز داریم که با پشتکار، خلاقیت، نوآوری و باور به توان داخلی، مسیر پیشرفت علمی و فناوری کشور را هموار کنند. دانشگاه می تواند با تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، پل ارتباطی میان علم و نیازهای واقعی جامعه باشد و حکمرانی را معنا کند.

به واقع آینده کشور در گرو مسئولیت پذیری همه خواهد بود؛ دانشجویان با جدیت در یادگیری، استادان با تعهد در آموزش و پژوهش، معلمان با پرورش نسل آینده و خانواده ها با همراهی و حمایت می توانند نقش مهمی در این مسیر داشته باشند.

بی شک شبکه دانشگاه آزاد اسلامی فقط یک دانشگاه نیست، بلکه شبکه عظیم علمی، انسانی و اجتماعی محسوب می شود که در سراسر کشور گسترده شده است. اگر با نگاه آینده‌نگری به این شبکه نگاه کنیم، می‌تواند تبدیل به یک مزیت راهبردی و حتی تمدنی شود، زیرا بسیاری از مسائل ایران یا مسائل ملی قابل بررسی و با ارائه راهکار مناسب قابل حل خواهد بود.

دانشگاه آزاد اسلامی در افق چشم انداز ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ صرفاً از مسیر دانشگاه آموزش‌محور به دانشگاهی جامعه‌پرداز، مأموریت‌گرا، مسئله‌محور و اثرگذار حرکت خواهد کرد. این برنامه در قالب هشت بسته سیاستی ترسیم شده است و در تلاش برای بازطراحی معماری دانشگاه است. این برنامه، برگرفته از تجربه برنامه‌های پیشین، سند تحول و تعالی، اسناد بالادستی آموزش عالی، نقشه جامع علمی کشور و برنامه هفتم پیشرفت تکیه دارد و اجرای آن را به صورت مأموریت‌محور در سراسر دانشگاه دنبال می‌کند.

هدف نهایی، اثرگذارتر شدن دانشگاه است. اگر بتوانیم علم را به عمل، پژوهش را به مسئله، فناوری را به تولید، آموزش را به مهارت، دانشگاه را به صنعت و دانش را به رفاه و اقتدار ملی پیوند بزنیم، آنگاه می‌توان دانشگاهی کارآمد و اثرگذار به جهت نقش آفرینی در توسعه پایدار کشور داشته باشیم.

فرصت را مغتنم می‏‌دانم و از همه دانشجویان، استادان و پژوهشگران گرانقدر می‏‌خواهم با جدیت در جهت تحقق ماموریت گرایی و توسعه کشور مبتنی بر دانش بومی ‏و تولید ثروت از دانش مبادرت ورزند که این اقدام مطمئنا دشمنان و بدخواهان این ملت را که سالهاست چشم طمع به این سرزمین داشته‏‌اند را ناامید خواهد‏ کرد.

امیدوارم سال تحصیلی جدید همراه با تحقق هدف‏‌های ارزشمند جامعه علمی‏‌ کشور به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ‏و نویدبخش نیل به دستاوردهای علمی‏ در عرصه‏‌های ملی و بین‌ ‏المللی باشد، از خداوند منان برای یکایک عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.