افزایش قیمت گوشت قرمز فعلاً در خراسان جنوبی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی اظهار کرد: طی سه ماه گذشته قیمت برنج ایرانی افزایش جزئی داشته و در حوزه گوشت قرمز نیز روند قیمت‌ها افزایشی بوده است.

وی افزود: اتحادیه مربوطه درخواست افزایش قیمت گوشت قرمز را مطرح کرده که این موضوع باید در کمیته تخصصی بررسی و کارشناسی شود و تا مشخص شدن شرایط واقعی بازار و میزان تقاضا، تصمیم جدیدی برای افزایش قیمت اتخاذ نخواهد شد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به تأثیر مزایده‌های دام بر قیمت گوشت گفت: باید سازوکاری ایجاد شود تا در صورت برگزاری مزایده، دام تولیدشده در استان در همین منطقه عرضه شود و خروج دام از استان به افزایش قیمت‌ها منجر نشود.

بازار آهن به جز سیمان کاهشی است

تهوری درباره وضعیت بازار آهن نیز گفت: به جز سیمان، روند کلی قیمت‌ها در این بازار کاهشی بوده و شرایط بازار آهن با برخی کالاهای دیگر متفاوت است.

وی با اشاره به عملکرد بازرسی‌ها افزود: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۵۲۵ مورد بازرسی انجام شده و در پی آن ۶۴۳ پرونده تخلف به ارزش ۱۶۹ میلیارد تومان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صمت خراسان جنوبی ادامه داد: در حوزه گندم نیز هزار و ۹۳۱ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل و ارسال ۱۰۷ پرونده تخلف به ارزش بیش از هفت میلیارد و ۳۳ میلیون ریال به تعزیرات حکومتی شده است.

صف نان در بیرجند فراگیر نیست

تهوری درباره وضعیت نانوایی‌های مرکز استان نیز اظهار کرد: طی یک هفته گذشته به‌صورت میدانی از ۷۰ نانوایی در بیرجند بازدید شده و در این بررسی‌ها صف عمومی و گسترده‌ای مشاهده نشد.

وی افزود: در برخی نانوایی‌ها به دلیل کیفیت بالاتر نان، به‌ویژه نانوایی‌های دستی، صف ایجاد می‌شود، اما نمی‌توان این موضوع را به کل وضعیت نانوایی‌های شهر تعمیم داد؛ ضمن اینکه در برخی مناطق حتی با انباشت نان مواجه هستیم.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صمت خراسان جنوبی گفت: مسئله اصلی در حال حاضر بیشتر به وضعیت سهمیه و عملکرد برخی نانوایی‌ها مربوط می‌شود و کاهش سهمیه تعدادی از واحدها به دلیل عملکرد ثبت‌شده در سامانه، میزان پخت روزانه آنها را کاهش داده است.

تهوری افزود: در صورت تداوم این روند، احتمال کاهش بیشتر سهمیه نانوایی‌ها در ماه‌های آینده وجود دارد و بخشی از خطاهای ثبت میزان پخت نیز باید با آموزش و نظارت بیشتر اصلاح شود، چراکه سامانه بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، سهمیه واحدها را محاسبه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکل عمومی از نظر فراوانی نان در بیرجند وجود ندارد، بیان کرد: در برخی مناطق شمال شهر فاصله نانوایی‌ها بسیار کم است و حتی انباشت نان مشاهده می‌شود.

تهوری تأکید کرد: باید برای حمایت از نانوایان و همزمان اصلاح سهمیه‌ها و توزیع متوازن نان، تصمیم کارشناسی اتخاذ شود.