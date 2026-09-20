شکست و حذف هر سه نماینده ایران در رقابت های رزمی ترکیبی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ترکیبی رزمی، (MMA) با حضور سه نماینده از کشورمان صبح امروز آغاز شد که در نهایت هر سه ورزشکار از دور رقابت ها کنار رفتند.

آرزو سلیمی در وزن ۶۰- کیلوگرم در نخستین مبارزه برابر «هوی هوون» از ویتنام قرار گرفت و در نهایت بازنده میدان مبارزه را ترک کرد.

امیر قائدی فر هم در وزن ۶۰- کیلوگرم در مبارزه نخست خود نتیجه را به «کانیبک» از قرقیزستان واگذار کرد و کنار رفت.

افشین سلیمی نماینده ایران در وزن ۶۵- کیلوگرم که دور نخست «محمد السامی» یمنی را شکست داده بود، در مرحله یک چهارم نهایی در پیکار با «عادیلوف» از قزاقستان بازنده و از دور مسابقات حذف شد.

بنابراین پرونده تیم (MMA) با یک پیروزی، سه شکست و حذف هر سه نماینده در این دوره از بازیها بسته شد.