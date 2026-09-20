به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح یکشنبه در نشست مقابله با زندهگیری پرندگان شکاری، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با تخلفات مرتبط با زندهگیری و قاچاق این پرندگان، نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسئول است.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از پرندگان شکاری در فصل مهاجرت، بر ضرورت تعامل مستمر با نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی تأکید کرد و خواستار برگزاری نشستهای هماهنگی با این دستگاهها برای مقابله مؤثر با تخلفات زیستمحیطی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه آمادگی نیروهای اجرایی و محیطبانان در این فصل اهمیت ویژهای دارد، افزود: خودروها و موتورسیکلتهای محیطبانی باید برای انجام مأموریتهای حفاظتی آماده باشند و گشتهای اجرایی در مناطق مهم و مستعد زندهگیری پرندگان شکاری افزایش یابد.
نقش جوامع محلی در حفاظت از حیاتوحش
مرادزاده همچنین آموزش و اطلاعرسانی را از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از این تخلفات دانست و بر نصب بنرهای هشداردهنده و اطلاعرسانی در مناطق حساس و مسیرهای پرتردد تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش جوامع محلی در حفاظت از حیاتوحش، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای آموزشی و اطلاعرسانی برای افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم، میتواند در پیشگیری از زندهگیری غیرمجاز پرندگان شکاری و صیانت از گونههای ارزشمند حیاتوحش مؤثر باشد.
نشست مقابله با زندهگیری پرندگان شکاری در فصل مهاجرت، با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و با هدف بررسی اقدامات پیشگیرانه، تقویت گشتهای حفاظتی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول در ادارهکل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.
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