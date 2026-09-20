به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، نمایش «مکبث‌زار» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی به زودی برای حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر کارتاژ راهی تونس می‌شود تا فصل تازه‌ای از کارنامه بین‌المللی اقتباسی ایرانی از تراژدی «مکبث» ویلیام شکسپیر را رقم بزند.

«مکبث‌زار» حاصل تجربه ابراهیم پشت‌کوهی در پیوند دادن تئاتر آئینی با شیوه‌های اجرایی گوناگون جهان ازجمله آئین زار و عناصر بومی جنوب ایران تا تأثیراتی از کابوکی، کاتاکالی، بوتو، کمدیا دل‌آرته و بیومکانیک میرهولد است.

این نمایش تا به حال حضورهای بین‌المللی مختلفی داشته است از حضور در روسیه، آلمان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان تا مجارستان و عراق و در کنار اجراهای بین‌المللی، جوایز و تقدیرهای مختلفی نیز دریافت کرده است.

این نمایش پیش از این نیز برای حضور در جشنواره آوینیون فرانسه دعوت شده بود اما به دلیل مشکلات مربوط به هماهنگی‌های سفارت و صدور روادید در این رویداد هنری به اجرا نرسید.

همچنین نمایش «مکبث‌زار» پشت‌کوهی به تازگی به جشنواره شکسپیر ورونا در ایتالیا دعوت شده است که اطلاعات حضور آن به‌زودی منتشر می‌شود.