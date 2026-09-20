۴۸ هزار مأموریت اورژانس در استان بوشهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، الهکرم اخلاقی ظهر یکشنبه در دیدار با کارکنان اورژانس ۱۱۵ به مناسبت روز اورژانس، اظهار کرد: از ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۱ تماس تلفنی از سوی شهروندان با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان ثبت شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: این تماسها منجر به اعزام ۴۸ هزار و ۹۷۶ مأموریت امدادی شده که در مقایسه با ۴۷ هزار و ۲۱۳ مأموریت در مدت مشابه سال گذشته، افزایش عملیاتهای امدادی و حجم فعالیت نیروهای اورژانس را نشان میدهد.
ثبت بیش از ۱۵ هزار حادثه ترافیکی در بوشهر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به آمار حوادث ترافیکی در استان تصریح کرد: در بازه زمانی یادشده، ۱۵ هزار و ۵۷۶ مورد حادثه ترافیکی به ثبت رسیده که از این تعداد، ۸ هزار و ۱۳۳ مورد در محدوده شهری و ۷ هزار و ۴۴۳ مورد در محورهای جادهای رخ داده است.
اخلاقی با تأکید بر اهمیت کاهش حوادث ترافیکی، خاطرنشان کرد: این آمار ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه و ارتقای ایمنی در معابر شهری و جادهای استان را بیش از پیش نمایان میکند.
وی همچنین از ثبت ۲ هزار و ۵۸۸ مأموریت مرتبط با بیماران قلبی در این مدت خبر داد و بر اهمیت آمادگی و سرعت عمل تیمهای اورژانس در ارائه خدمات فوری به بیماران تأکید کرد.
ثبت ۱۷ مورد زایمان و احیای موفق در مأموریتهای اورژانس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در ادامه با قدردانی از تلاشها و فداکاری امدادگران و کارکنان اورژانس ۱۱۵ اظهار کرد: در یک سال گذشته، هشت مورد زایمان موفق و ۹ مورد احیای قلبی ـ ریوی توسط نیروهای اورژانس به ثبت رسیده است.
وی این دستاوردها را حاصل تخصص، آمادگی و سرعت عمل تیمهای عملیاتی اورژانس در لحظات حساس و ساعات طلایی نجات جان بیماران دانست و از تلاش شبانهروزی کارکنان این مجموعه برای ارائه خدمات فوریتی به شهروندان قدردانی کرد.
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