فرصت مجدد شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی ۱۴۰۵ فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۷ آبان ماه برگزار می شود.

ثبت نام در این آزمون از ۲۵ مرداد آغاز شد و تا ۲ شهریور ادامه داشت. مرکز سنجش آموزش پزشکی در تازه ترین اطلاعیه اعلام کرد: آخرین مهلت ثبت نام، ویرایش و تکمیل مدارک در روزهای ۵ تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند و همچنین دارای شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی به شرح دفترچه راهنما باشند.

تذکرات مهم:

داوطلبان سهمیه رزمندگان در صورتی که در هر مرحله از آزمون (کتبی و نهایی) نسبت به داوطلبان سهمیه آزاد از نمره بالاتری برخوردار باشند، به سهمیه آزاد منتقل می شوند.

انتقال، جابجایی و تغییر رشته در مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) ممنوع است.

آزمون کتبی کلیه رشته ها به صورت متمرکز توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.

کلیه پذیرفته شدگان (به غیر از پذیرفته شدگان شهریه پرداز) ملزم به انجام تعهدات آموزش رایگان هستند.

صدور حکم قطعی برای پذیرفته شدگان در دانشگاه محل تحصیل منوط به تأیید صلاحیت اخلاقی توسط هیأت مرکزی گزینش دانشجو است.

با توجه به برگزاری همزمان آزمون تمامی رشته ها، هر داوطلب فقط مجاز به شرکت در یک رشته (یا مجموعه) خواهد بود.

پذیرفته شدگان نهایی این آزمون، ورودی بهمن ماه سال جاری خواهند بود.

تغییر نوع دوره (تخصصی یا پژوهشی) پس از ثبت نام (و ویرایش) به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقاً منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.

برا ساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی در رشته هایی که دکتری عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش است، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) در روزهای ۴ تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ انجام می شود و آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی به صورت کتبی در روز ۷ آبان ۱۴۰۵ برگزار می شود.

اعلام کلید اولیه ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۰ آبان است و مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان صورت می گیرد و در نهایت کلید نهایی ساعت ۱۸ به بعد ۲۴ آبان اعلام می شود