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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

انتخاب صدیقی به‌عنوان رئیس کمیته توسعه و بازاریابی ووشو آسیا

انتخاب صدیقی به‌عنوان رئیس کمیته توسعه و بازاریابی ووشو آسیا

در جریان جلسه هیئت رئیسه فدراسیون ووشو آسیا رئیس فدراسیون ووشو کشورمان به‌عنوان رئیس کمیته توسعه و بازاریابی ووشو انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ ظهر امروز به وقت محلی، شصتمین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون ووشو آسیا به ریاست «چانگ ونگ‌کیت»، رئیس و با حضور مهدی علی‌نژاد نایب‌رئیس فدراسیون ووشو آسیا، در حاشیه برگزاری رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا در سالن هنرهای رزمی آیچی برگزار و طی آن مصوبات مختلفی به تصویب اعضا رسید.

در این جلسه امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو به‌عنوان رئیس کمیته توسعه و بازاریابی فدراسیون ووشو آسیا انتخاب شد.

صدیقی پیش‌تر به مدت دو دوره سمت نایب‌رئیسی این کمیته را برعهده داشت و با توجه به اقدامات و فعالیت‌های گسترده فدراسیون ووشو ایران در زمینه استفاده از ظرفیت‌های هوش‌مصنوعی و برنامه استراتژیک جهت توسعه و توجه فدراسیون ووشو آسیا به این فعالیت‌ها، این انتخاب از سوی اعضای هیئت رئیسه صورت گرفت.

کد مطلب 6952643

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