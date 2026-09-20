به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صبح امروز (۲۹ شهریورماه) در نشست خبری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، با اشاره به اهمیت دیپلماسی فرهنگی در روابط میان ملت‌ها و کشورها اظهار کرد: دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم از عناصر مهم در تعاملات بین‌المللی هستند و آشنایی ملت‌ها با فرهنگ و هنر یکدیگر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه سایر روابط باشد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران گفت: ایران اسلامی از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگ، هنر، تمدن، تاریخ، شعر و ادبیات برخوردار است و در کنار این میراث، باید ایران معاصر و ظرفیت‌های آن در حوزه صلح، دوستی ملت‌ها، علم، فناوری، توسعه و پیشرفت نیز به مخاطبان بین‌المللی معرفی شود.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برگزاری هفته‌های فرهنگی ایران و روسیه در سال‌های گذشته افزود: این رویدادها صرفاً اقدامات نمادین نیستند، بلکه در چارچوب روابط راهبردی دو کشور تعریف می‌شوند.

۴ شهر روسیه میزبان هفته فرهنگی ایران، کاروان ۱۶۸ نفره «میناب» راهی روسیه می‌شود

دیوسالار اعلام کرد: از ۹ تا ۱۴ مهرماه سلسله برنامه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار خواهد شد و این دوره با گستردگی بیشتر نسبت به سال‌های گذشته در چهار شهر مسکو، سن‌پترزبورگ، قازان و آستاراخان برگزار می‌شود.

وی گفت: کاروان ۱۶۸ نفره «میناب» شامل اندیشمندان، استادان دانشگاه، هنرمندان، فعالان فرهنگی و هنری و فعالان حوزه صنایع خلاق و صادرات فرهنگی در این رویداد حضور خواهند داشت.

دیوسالار با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری این هفته فرهنگی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما، کتابخانه ملی، بنیاد سعدی، حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بنیاد رودکی، بنیاد پویانمایی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، موزه هنرهای معاصر، فرهنگستان هنر و مؤسسه الهدی از جمله مجموعه‌های مشارکت‌کننده هستند.

برگزاری برنامه‌ها در ۱۳ عرصه فرهنگی و هنری

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این هفته فرهنگی در بیش از ۱۳ عرصه فرهنگی و هنری برگزار می‌شود و شامل نمایشگاه فرهنگی و هنری در حدود ۲۰ رشته، هنرهای تجسمی، نقاشی، خوشنویسی، فرش و دیگر جلوه‌های فرهنگی و تمدنی ایران خواهد بود.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم، حضور حدود ۶۰ هنرمند ارکستر موسیقی ملی ایران است که در شهرهای مسکو، قازان و سن‌پترزبورگ اجرا خواهند داشت. اجرای این ارکستر در تالار بالشوی مسکو نیز پیش‌بینی شده است.

پیوند هنر و اندیشه در هفته فرهنگی ایران

دیوسالار از برگزاری حدود ۶ نشست علمی و دانشگاهی در مسکو، سن‌پترزبورگ و قازان خبر داد و گفت: در بخشی از این نشست‌ها وزیر فرهنگ و مسئولان فرهنگی دو کشور حضور خواهند داشت و گفت‌وگوهایی با دانشگاه‌های روسیه انجام می‌شود.

وی از برگزاری هفته فیلم و پویانمایی و اکران آثار سینمایی ایران در شهرهای مختلف روسیه خبر داد و گفت: پس از حدود سه سال پیگیری، توافقنامه همکاری مشترک در زمینه تولیدات سینمایی نیز در جریان این سفر به امضا خواهد رسید.

دیوسالار افزود: هفته دوستی کودک و نوجوان نیز همزمان با هفته فرهنگی ایران برگزار می‌شود و برنامه‌های ویژه‌ای برای این گروه سنی در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین از برگزاری کمیته فرهنگی کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه با حضور و ریاست وزیران فرهنگ دو کشور خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی قازان گفت: با توجه به جایگاه این شهر به عنوان یکی از مراکز مهم جهان اسلام، برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت سال «نبی رحمت» در قازان برگزار خواهد شد که موسیقی، نمایشگاه فرهنگی و هنری، همایش و نشست علمی از جمله آنهاست.

حضور صنایع خلاق، بازی‌های رایانه‌ای و ورزش‌های باستانی

دیوسالار گفت: بازی‌های رایانه‌ای، لباس اقوام و پوشش ایرانی و ورزش‌های باستانی نیز از دیگر بخش‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه است. همچنین در حوزه صادرات فرهنگی و صنایع خلاق، نشست‌های تخصصی و B۲B با هدف ایجاد زمینه همکاری‌های بلندمدت میان فعالان ایرانی و روسی برگزار خواهد شد.

وی از برنامه‌ریزی برای امضای تفاهمنامه میان کتابخانه ملی ایران و مرکز مطالعات میراث مکتوب اسلام و ایران در سن‌پترزبورگ نیز خبر داد.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جمع‌بندی گفت: تلاش ما این است که هفته فرهنگی ایران از یک اقدام نمادین یا صرفاً نمایشگاهی فراتر رفته و به جریانی برای دیپلماسی فرهنگی و همکاری‌های جدی فرهنگی میان ایران و روسیه تبدیل شود.

وی افزود: این رویداد می‌تواند الگویی برای اقدامات فرهنگی گسترده‌تر ایران در سایر کشورها باشد و ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، علمی، تمدنی و صنایع خلاق کشور را در عرصه بین‌المللی معرفی کند.