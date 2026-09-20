به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار صبح یکشنبه در نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام، با اشاره به اهمیت تعمیق باورهای دینی در جامعه، اظهار داشت: گسترش اقامه نماز در جامعه و به‌ویژه در مراکز آموزشی، کلیدی‌ترین راهکار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایمن‌سازی نسل جوان در برابر هجمه‌های فکری و فرهنگی بدخواهان است.

وی با تأکید بر اهمیت حضور دانش‌آموزان در فضاهای تربیتی، افزود: ضرورت دارد پیوند معنوی و ارتباط مستمر میان معلمان و دانش‌آموزان تقویت شود تا خلأهای آموزشی و پرورشی به حداقل ممکن رسیده و دانش‌آموزان از نظر تربیتی و دینی تغذیه فکری شوند.

امام جمعه ایلام بر ضرورت آراستگی و جذابیت نمازخانه‌های مدارس تأکید کرد و بیان داشت: حضور هدفمند و منظم روحانیان در محیط‌های آموزشی می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای بینش دینی و الگودهی شایسته به دانش‌آموزان ایفا کند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار در ادامه به موضوع پوشش و حیا پرداخت و خاطرنشان کرد: موضوع پوشش و حیا امری منطبق بر فطرت پاک انسانی است. مقررات مربوط به آراستگی و ضوابط پوشش، حتی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر جهان نیز به شکل جدی رعایت و اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه دشمنان با برنامه‌ریزی هدفمند و صرف هزینه‌های سنگین در پی تضعیف بنیان خانواده و استحاله ارزش‌های اصیل اسلامی هستند، افزود: لزوم تعیین خطوط پدافند فرهنگی در برابر جنگ نرم امری اجتناب‌ناپذیر است و نباید اجازه داد ارزش‌های اسلامی با سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی تضعیف شود.

امام جمعه ایلام با تأکید بر ضرورت حفظ حریم خانواده در جامعه، بیان کرد: بی‌توجهی به چارچوب‌های رفتاری و سقوط ارزش‌های اخلاقی، زمینه‌ساز افزایش آمارهای طلاق، ناهنجاری‌ها و اختلافات اجتماعی خواهد بود. حفظ آرامش روانی جامعه در گرو صیانت از حدود شرعی و قانونی است و در این پیوند، مطالبه عمومی جامعه اسلامی، اجرای دقیق و حکیمانه قوانین مرتبط با حوزه عفاف و حجاب، به دور از انفعال است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تقدیر از بصیرت مردم استان، یادآور شد: مردم مؤمن و وفادار این دیار همواره سدی محکم در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه و سناریوهای تجزیه‌طلبانه معاندان بوده‌اند. هوشیاری و آگاهی مردم ولایت‌مدار استان موجب خنثی‌سازی فتنه‌ها و توطئه‌های شبکه‌سازی شده جریان‌های معاند در بزنگاه‌های مختلف تاریخی شده است.