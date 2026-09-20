به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس رییس جمهور در این مراسم دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهوری، دکتر محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهوری، دکتر جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهوری، سید مجید اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ، الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت و معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
در نخستین جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد معاونت امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، معاونت امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور مجلس وزارت نفت و معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه به عنوان سه دستگاه برگزیده معرفی و از مسئولان آنها تقدیر شد.
در این مراسم همچنین معاونان امور مجلس وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دادگستری، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به بیان دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود برای بهبود روابط میان دولت و مجلس شورای اسلامی پرداختند.
از جمله محورهای مطرحشده از سوی معاونان امور مجلس در این نشست، انتقاد از برخی دخالتها در عزل و نصبهای دستگاههای اجرایی، طرح مطالبات گسترده بدون توجه به محدودیت منابع و معذوریتهای قانونی از سوی برخی نمایندگان، تحمیل هزینههای پیشبینینشده قانونی و تصویب طرحهای دارای بار مالی از سوی مجلس و همچنین وجود تعارض میان برخی اولویتهای ملی و مطالبات و خواستههای برخی نمایندگان مجلس بود.
در این مراسم همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی درباره دستاوردهای دولت، بهویژه عملکرد یک سال گذشته، تأکید شد. ایجاد یک نظام ملی برای اولویتبندی پروژهها، طراحی سازوکار مشترک میان دولت و مجلس برای ساماندهی مطالبات نمایندگان و فراهم کردن شرایط برای استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان مجلس در مسیر توسعه کشور از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
در پایان این مراسم، رئیسجمهوری از معاونان امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برای تلاشها و فعالیتهای آنان در تعامل میان دولت و مجلس تقدیر و تشکر کرد.
۳ دستگاه برگزیده نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد معاونتهای امور مجلس معرفی شدند
همچنین در این مراسم از عملکرد ۳ دستگاه برگزیده این جشنواره تقدیر شد.
در این مراسم، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نخستین دستگاه برگزیده معرفی شد و مجتبی یزدانی معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه از سوی رئیس جمهوری مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به عنوان دیگر دستگاه برگزیده نخستین جشنواره سالانه ارزیابی و پایش عملکرد معاونت امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی معرفی شد و از محسن پیرهادی معاون امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه تقدیر شد.
معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان دیگر دستگاه برگزیده در این جشنواره معرفی شد و سید سعید سیدعلایی از سوی رئیس جمهوری از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت.
نظر شما