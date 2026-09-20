به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدرضا رضایی طهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با همزمانی آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای خانگی و دانش‌آموزی در مدارس استان برگزار و برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت اجرا می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و تقویت مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی برگزار می‌شود.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: هفته دفاع مقدس امسال با گرامیداشت یاد و نام امام شهدا و شهدای گرانقدر، از ۳۱ شهریورماه در سراسر کشور و استان مرکزی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان مرکزی با محوریت کنگره امام خمینی(ره) و بزرگداشت ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان، در قالب ۲ هزار و ۲۰۰ برنامه و ۱۵ محور با مشارکت مردم و اقشار مختلف برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: در نخستین روز هفته دفاع مقدس از مدیران و فرماندهان مؤثر در پشتیبانی از دفاع مقدس دوم تجلیل می‌شود و سرکشی از خانواده‌های شهدا، تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان و اعزام فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج به مشهد مقدس نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تجلیل از سربازان در چهارم مهرماه، بازسازی عملیات‌های دفاع مقدس به‌ویژه در ساوه، برگزاری مسابقات ورزشی و اختتامیه طرح «نوجوان‌های امید» از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان مرکزی است.

سرهنگ رضایی بیان کرد: برگزاری رزمایش «جان‌فدا»، مسابقات رزمی «میدان‌یار»، فضاسازی محیطی و غبارروبی مزار شهدا از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سراسر استان مرکزی است.