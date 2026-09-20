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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

۲۲۰۰ برنامه‌فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس در مرکزی اجرا می‌شود

۲۲۰۰ برنامه‌فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس در مرکزی اجرا می‌شود

اراک- معاون هماهنگ‌کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، ۲۲۰۰ برنامه در ۱۵ محور با مشارکت اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف این استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدرضا رضایی طهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با همزمانی آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای خانگی و دانش‌آموزی در مدارس استان برگزار و برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت اجرا می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و تقویت مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی برگزار می‌شود.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: هفته دفاع مقدس امسال با گرامیداشت یاد و نام امام شهدا و شهدای گرانقدر، از ۳۱ شهریورماه در سراسر کشور و استان مرکزی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان مرکزی با محوریت کنگره امام خمینی(ره) و بزرگداشت ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان، در قالب ۲ هزار و ۲۰۰ برنامه و ۱۵ محور با مشارکت مردم و اقشار مختلف برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی تاکید کرد: در نخستین روز هفته دفاع مقدس از مدیران و فرماندهان مؤثر در پشتیبانی از دفاع مقدس دوم تجلیل می‌شود و سرکشی از خانواده‌های شهدا، تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان و اعزام فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج به مشهد مقدس نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تجلیل از سربازان در چهارم مهرماه، بازسازی عملیات‌های دفاع مقدس به‌ویژه در ساوه، برگزاری مسابقات ورزشی و اختتامیه طرح «نوجوان‌های امید» از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان مرکزی است.

سرهنگ رضایی بیان کرد: برگزاری رزمایش «جان‌فدا»، مسابقات رزمی «میدان‌یار»، فضاسازی محیطی و غبارروبی مزار شهدا از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سراسر استان مرکزی است.

کد مطلب 6952711

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