احتمال بارش پراکنده در غرب اصفهان؛ دما تغییری ندارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که از بعد از ظهر امروز رشد ابر و وزش باد به نسبت شدید بهویژه نیمه غربی استان را در بر میگیرد.
به گفته وی، احتمال بارش پراکنده نیز در ارتفاعات مناطق غربی استان وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: از فردا دوشنبه تا پایان هفته، جوی به نسبت پایدار برفراز استان مستقر خواهد شد و آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات عصر گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
معتمدی با اشاره به اینکه دما در ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
وی افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد دوشنبه به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
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