به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان چهارشنبه ۲۵ شهریورماه با حضور یک هزار و ۴۱۱ تکواندوکار از ۸۳ کشور جهان به میزبانی کره جنوبی و در شهر «چانچئون» آغاز شد و پس از پنج روز به پایان رسید.

تیم ۱۷ نفره ایران در این مسابقات موفق به کسب سه مدال نقره و سه برنز شد و بدون کسب مدال طلا با ایستادن در خانه هفدهم جدول توزیع مدال ها به کار خود پایان داد.

در این دوره از رقابت ها کره جنوبی با ۲۰ طلا، ۴ نقره و ۵ برنز در جای نخست ایستاد. تایلند با سه طلا، سه نقره و سه برنز دوم شد و آمریک هم با دو طلا، ۵ نقره و ۱۰ برنز در جای سوم ایستاد.

تیم های چین تایپه با 2 طلا، 4 نقره و ۱۰ برنز، چین با دو طلا، ۴ نقره و یک برنز، ویتنام با 2 طلا، یک نقره و ۴ برنز، آلمان با 2 طلا، یک نقره و یک برنز، اسپانیا یک طلا، 2 نقره و سه برنز ،استرالیا با یک طلا و 2 نقره، مکزیک با یک طلا، یک نقره و ۵ برنز، فرانسه با یک طلا، یک نقره و 2 برنز، بریتانیا با یک طلا، یک نقره و یک برنز، مغولستان با یک طلا و یک نقره، ترکیه با یک طلا و 2 برنز، برزیل یک طلا و یک برنز و نروژ با یک طلا خانه های چهارم تا شانزدهم جدول را تصاحب کردند.

برای تیم کشورمان، راضیه آقایی، مهسا برزگری و دینا یعقوبی در بخش تیمی زیر ۳۰ سال، مهسا برزگری و بهداد نقی‌ئی سه مدال نقره کسب کردند.

حنانه احمدی و یاسین اکبری در بخش ابداعی بالای ۱۷ سال، مهدیه عقبایی و مهدی جمالی در بخش تیمی دو نفره زیر ۵۰ سال، و راضیه آقایی و امیرعلی علیزاده نیز در بخش تیمی ۱۸ تا ۳۰ سال، سه نشان برنز برای ایران به ارمغان آوردند.