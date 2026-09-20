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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

۶مدال حاصل تلاش پومسه‌روها در کره‌جنوبی؛ بدون طلا در جایگاه هفدهم دنیا

۶مدال حاصل تلاش پومسه‌روها در کره‌جنوبی؛ بدون طلا در جایگاه هفدهم دنیا

تیم ملی پومسه ایران با کسب سه مدال نقره و سه برنز به کار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان پایان داد و جایگاه هفدهم جدول توزیع مدالها را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان چهارشنبه ۲۵ شهریورماه با حضور یک هزار و ۴۱۱ تکواندوکار از ۸۳ کشور جهان به میزبانی کره جنوبی و در شهر «چانچئون» آغاز شد و پس از پنج روز به پایان رسید.

تیم ۱۷ نفره ایران در این مسابقات موفق به کسب سه مدال نقره و سه برنز شد و بدون کسب مدال طلا با ایستادن در خانه هفدهم جدول توزیع مدال ها به کار خود پایان داد.

در این دوره از رقابت ها کره جنوبی با ۲۰ طلا، ۴ نقره و ۵ برنز در جای نخست ایستاد. تایلند با سه طلا، سه نقره و سه برنز دوم شد و آمریک هم با دو طلا، ۵ نقره و ۱۰ برنز در جای سوم ایستاد.

تیم های چین تایپه با 2 طلا، 4 نقره و ۱۰ برنز، چین با دو طلا، ۴ نقره و یک برنز، ویتنام با 2 طلا، یک نقره و ۴ برنز، آلمان با 2 طلا، یک نقره و یک برنز، اسپانیا یک طلا، 2 نقره و سه برنز ،استرالیا با یک طلا و 2 نقره، مکزیک با یک طلا، یک نقره و ۵ برنز، فرانسه با یک طلا، یک نقره و 2 برنز، بریتانیا با یک طلا، یک نقره و یک برنز، مغولستان با یک طلا و یک نقره، ترکیه با یک طلا و 2 برنز، برزیل یک طلا و یک برنز و نروژ با یک طلا خانه های چهارم تا شانزدهم جدول را تصاحب کردند.

برای تیم کشورمان، راضیه آقایی، مهسا برزگری و دینا یعقوبی در بخش تیمی زیر ۳۰ سال، مهسا برزگری و بهداد نقی‌ئی سه مدال نقره کسب کردند.

حنانه احمدی و یاسین اکبری در بخش ابداعی بالای ۱۷ سال، مهدیه عقبایی و مهدی جمالی در بخش تیمی دو نفره زیر ۵۰ سال، و راضیه آقایی و امیرعلی علیزاده نیز در بخش تیمی ۱۸ تا ۳۰ سال، سه نشان برنز برای ایران به ارمغان آوردند.

کد مطلب 6952738

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