بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مستاصل شدن دشمن در برابر ایران، اظهار کرد: آمریکا و اسرائیل، چند ماه پیش جنگ نظامی را با اهداف و دستاوردهایی که آنها از حمله به جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کردند آغاز شد، اما به هیچ‌یک از اهداف خود دست پیدا نکردند.

وی افزود: یکی از اهداف آنها، به قول خودشان «رژیم چنج» و تغییر حاکمیت بود، اما امروز به برکت خون شهدا، استقامت رزمندگان اسلام، حمایت و پشتیبانی مردم و وجود رهبری شجاع و دلیر، پایه‌های این حکومت، نظام و کشور روزبه‌روز مستحکم‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده ما در حوزه دفاعی و نظامی نشان‌دهنده پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: در کنار اقدامات بازدارنده، اقدامات دیگری نیز در تنگه هرمز انجام می‌دهیم. درست است که آمریکا محاصره را علیه ما شروع کرده و این محاصره بی‌تأثیر نیست، اما امروز اقتصاد آمریکا با چالش‌های جدی مواجه شده است.

این نماینده مجلس افزود: ۷۰ درصد مردم آمریکا امروز در تأمین هزینه‌های خود با چالش جدی مواجه هستند، ۶۰ درصد آمریکایی‌ها جنگ آمریکا را نامشروع می‌دانند و محبوبیت ترامپ به زیر ۳۰ درصد رسیده است. این‌ها نشان می‌دهد که آمریکا در این جنگ موفقیتی نداشته و اکنون در یک باتلاق گرفتار شده و تلاش می‌کند از آن خارج شود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: یکی از تحلیلگران آمریکایی می‌گوید آمریکا در جنگ با ایران شکست خورده و به ترامپ توصیه کرده است که «هنر خوب باختن» را بیاموزد.

وی افزود: این تحلیلگر معتقد است آمریکا جنگ را باخته و اکنون باید تلاش کند به طریقی خود را از این جنگ و باتلاق بیرون بکشد و یکی از راه‌های آن می‌تواند تن دادن به امتیازهای دردناک به ایران باشد.

سعیدی اظهار کرد: همین تحلیلگران می‌گویند ایران تاریخ‌ساز شده است، چراکه ایران اولین کشوری است که ناوهای آمریکا را که مظهر اقتدار آمریکا و از طرف دیگر مظهر ترس ملت‌ها و کشورها بودند، مورد هدف قرار داد.

نماینده مردم جیرفت در مجلس گفت: یک روزی آمریکایی‌ها خودشان را قلدر دریا می‌دانستند. ۹۰ درصد تجارت دنیا از مسیر دریا انجام می‌شود و هر کشوری که بیشترین نفوذ را بر دریا داشته باشد، می‌تواند در منطقه اعمال قدرت کند، اما امروز آمریکایی‌ها را به جایی رسانده‌ایم که جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایران اولین کشوری بود که اقتصاد آمریکا را به چالش کشید و برای هر سناریویی که آمریکایی‌ها بخواهند طراحی کنند، آماده مقابله و مبارزه هستیم.