انتقال ۵ تن پسماند شیمیایی به مراکز مجاز امحاء در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از انتقال بیش از پنج تن پسماند شیمیایی به مراکز مجاز امحاء در ملارد خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای ضوابط و مقررات مدیریت پسماند و با هدف جلوگیری از رهاسازی و دفع غیراصولی پسماندهای شیمیایی، حدود پنج هزار و ۲۳۰ کیلوگرم پسماند شیمیایی پس از ثبت درخواست در سامانه جامع محیط زیست و اخذ مجوزهای لازم، تحت نظارت کارشناسان این اداره به مراکز مجاز امحاء منتقل شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری مسئولانه صاحبان صنایع و در چارچوب الزامات زیست‌محیطی انجام گرفت و کارشناسان این اداره بر فرآیند انتقال و تحویل پسماندها به مراکز مجاز نظارت کردند.

شهند با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی پسماندهای شیمیایی و ویژه، از واحدهای صنعتی خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی، نسبت به ثبت و انتقال پسماندهای تولیدی خود از طریق فرآیندهای قانونی و به مراکز مجاز اقدام کنند.